ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

На кордоні з Білоруссю один з пунктів пропуску призупинить роботу: коли та чому

Новость на русском →
Волинська область, П'ятниця 08 жовтня 2021 16:08
На кордоні з Білоруссю один з пунктів пропуску призупинить роботу: коли та чому Фото: на кордоні з Білоруссю один з пунктів пропуску призупинить роботу (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Марія Кучерявець

У понеділок, 11 жовтня на українсько-білоруському кордоні пункт пропуску "Дольськ-Мохро" тимчасово припинить роботу. Причиною тому є проведення будівельних робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДПСУ.

"11 жовтня, з 9:30, у зв'язку з проведенням будівельних робіт, тимчасово буде припинено пропуск осіб і транспортних засобів через пункт пропуску "Мохро. Пропускні операції в пункті пропуску з української сторони також тимчасово здійснюватися не будуть", - йдеться в повідомленні.

Натомість прикордонники радять громадянам скористатися на цей час маршрутом до Білорусі через найближчі пункти пропуску: "Доманове", (Волинська область) та "Виступовичі" (Житомирська область).

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Білорусь
NEWS
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця