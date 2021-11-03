На кордоні з Білоруссю черги з автівок: названо причину
Фото: на кордоні з Білоруссю черги з автівок (twitter.com/mtot.gov.ua)
На кордоні з Білоруссю утворились черги з автівок. Час очікування в черзі становить одну добу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
"Черги автомобілів іноземної реєстрації утворились більш ніж з 80 одиниць у напрямку виїзду за межі митної території України та з 80 одиниць у напрямку в’їзду на митну територію України", - йдеться у повідомленні.
Дана ситуація склалась внаслідок наближення завершення періоду спрощеного митного оформлення.
Менш завантажені пункти пропуску
ДСНС рекомендує фізичним особам, які планують здійснити виїзд з України до Республіки Білорусь, обирати менш завантажені пункти пропуску в зоні діяльності інших митниць (найближча до Чернігівської області - зона діяльності Житомирської митниці).