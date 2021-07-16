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На кордоні з Білоруссю Литва разом з Німеччиною почала військові навчання

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Литва, П'ятниця 16 липня 2021 14:47
На кордоні з Білоруссю Литва разом з Німеччиною почала військові навчання Фото: на кордоні з Білоруссю Литва разом з Німеччиною почала військові навчання (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 16 липня неподалік від кордону з Білоруссю Литва розпочала військові навчання "Швидкий меч". Вони проходять за участю Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ЗС Литви.

"Сценарій навчань покликаний навчити відображати гібридні загрози та проводити високоінтенсивні операції колективного захисту", - йдеться у повідомленні.

За інформацією силового відомства, військові навчання триватимуть до 29 липня.

Вказано, що у тренуваннях вперше візьме участь штаб 10-ї бронетанкової дивізії Бундесверу.

Це перші такого роду навчання штабу ЗС Німеччини на території союзника по НАТО, які були організовані керівництвом дивізії за власною ініціативою.

Відомо, що під час навчань штаб німецької дивізії буде відпрацьовувати планування і командування об'єднаними операціями союзних сил за участю командування 12-ї танкової бригади Німеччини, 37-ї бригади бронепіхоти, 23-й бригади гірських піхотинців і бригади мотопіхоти Литви "Залізний вовк".

Зазначено, що навчання, які мали пройти взимку, були перенесені через пандемію коронавірусу.

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