ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На кордоні Азербайджану і Вірменії в результаті обстрілу загинув азербайджанський військовий

Новость на русском →
Баку, П'ятниця 23 липня 2021 16:44
На кордоні Азербайджану і Вірменії в результаті обстрілу загинув азербайджанський військовий Фото: на кордоні Азербайджану і Вірменії в результаті обстрілу загинув азербайджанський військовий (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На кордоні Азербайджану і Вірменії в результаті снайперського обстрілу загинув азербайджанський військовий. Баку звинуватив Єреван в загостренні ситуації в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Азербайджану.

Відзначається, що 23 липня близько 15:00 за київським часом вірменські військові обстріляли позиції збройних сил Азербайджану в Кельбаджарський районі на кордоні двох країн.

"В результаті снайперського вогню з протилежного боку загинув азербайджанський військовослужбовець Ягублу Фарман Тельман огли", - зазначили у відомстві.

Міноборони висловило сім'ї та рідним загиблого найглибші співчуття.

"В даний час підрозділи азербайджанської армії, розташовані на цьому напрямку, готують заходи реагування", - додали військові.

Баку поклав відповідальність за загибель військовослужбовця на Єреван. "Подібними провокаціями вірменська сторона має намір загострити ситуацію на державному кордоні двох країн", - підкреслили в Міноборони.

Нагадаємо, 14 липня на кордоні Вірменії та Азербайджану сталася перестрілка. У Баку заявили про поранення військового.

Читайте РБК-Україна в Google News
обстрел Армения кордон Азербайджан
NEWS
Шмигаль доручив розширити умови пільгової іпотеки та лізингу
Шмигаль доручив розширити умови пільгової іпотеки та лізингу
DAILY
В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"
Мілан Лєліч, Владислав Красінський В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"