ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На границе Азербайджана и Армении в результате обстрела погиб азербайджанский военный

Новина українською →
Баку, Пятница 23 июля 2021 16:44
На границе Азербайджана и Армении в результате обстрела погиб азербайджанский военный Фото: на границе Азербайджана и Армении в результате обстрела погиб азербайджанский военный (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На границе Азербайджана и Армении в результате снайперского обстрела погиб азербайджанский военный. Баку обвинил Ереван в обострении ситуации в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что 23 июля около 15:00 по киевскому времени армянские военные обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана в Кельбаджарском районе на границе двух стран.

"В результате снайперского огня с противоположной стороны погиб азербайджанский военнослужащий Ягублу Фарман Тельман оглы", - отметили в ведомстве.

Минобороны выразило семье и родным погибшего глубочайшие соболезнования.

"В настоящее время подразделения азербайджанской армии, расположенные на этом направлении, готовят меры реагирования", - добавили военные.

Баку возложил ответственность за гибель военнослужащего на Ереван. "Подобными провокациями армянская сторона намерена обострить ситуацию на государственной границе двух стран", - подчеркнули в Минобороны.

Напомним, 14 июля на границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка. В Баку заявили о ранении военного.

Читайте РБК-Украина в Google News
обстрел Армения граница Азербайджан
NEWS
Шмыгаль поручил расширить условия льготной ипотеки и лизинга
Шмыгаль поручил расширить условия льготной ипотеки и лизинга
DAILY
В обход Украины. Как США и Германия решили судьбу "Северного потока-2"
Милан Лелич, Владислав Красинский В обход Украины. Как США и Германия решили судьбу "Северного потока-2"