На кордонах з Польщею та Угорщиною спостерігаються черги на виїзд з України

Прикордонники запевнили, що ситуація на кордоні стабільна і контрольована.

Так, на кордоні з Польщею в пунктах "Грушів", "Краковець" і "Шегені" знаходяться від 70 до 120 автомобілів.

На кордоні зі Словаччиною в черзі стоять близько 50 машин. Водночас у чотирьох пунктах на кордоні з Угорщиною - близько 150 авто, а з Румунією - 250 транспортних засобів.

"Зауважимо, що поки ніяких обмежень щодо виїзду громадян України за кордон, за винятком визначених законодавством випадків, немає. Конфліктних ситуацій не виникало. Пропускні операції проводяться ритмічно", - йдеться в повідомленні.