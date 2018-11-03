Російський Ту-142 пролетів на низькій висоті над штабним кораблем США біля Норвегії

Фото: літак Ту-142 (wikipedia.org)

Це сталося під час великих навчань НАТО

Російський розвідувальний літак Ту-142 пролетів на низькій висоті над американським штабним кораблем Mount Whitney під час великих навчань НАТО Trident Juncture 2018 в Норвегії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на норвезьке видання VG.

Інцидент стався ще в п'ятницю, 2 листопада. Перед ним капітан Роберт Агілар відкинув твердження про те, що збільшена активність РФ заважає вченням.

"Вони повідомили, що будуть проводити свої вчення на півдні від місця, де ми знаходимося", - сказав він.

"Кілька днів тому ми бачили (російський) вертоліт і російський літак на значній висоті. Однак ми не бачили нічого в безпосередній видимості або на низькій висоті", - зазначив Агілар.

Буквально через 5 хвилин після цього всі почули крик одного з військових: "Bear Foxtrot (протичовновий літак Ту-142 за класифікацією НАТО - Bear-F)! Висота близько 300 футів (трохи більше 91 метра)!"

Зазначимо, раніше повідомлялося, що ВМС РФ планують випробувати ракети в міжнародних водах біля узбережжя Норвегії, оскільки НАТО проводить в цій країні свої найбільші військові навчання з кінця холодної війни.