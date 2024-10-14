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Предельные цены на свет нужно отменить или сделать наравне с европейскими, - представители ВИЭ

Понедельник 14 октября 2024 15:09
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Предельные цены на свет нужно отменить или сделать наравне с европейскими, - представители ВИЭ
Автор: Александр Мороз

Представители возобновляемой энергетики Украины выступают за отмену или повышение предельных цен (прайс-кепов) на рынке электроэнергии Украины до европейского уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо, адресованное Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В частности, по словам представителей Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА), Европейско-украинского энергетического агентства (ЕУЭА), Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ) и Ассоциации солнечной энергетики Украины (АСЕУ), пересмотр предельных цен на рынках электроэнергии обеспечит ремонт подготовки к отопительному периоду.

Они также отметили, что это поможет облегчить долговый кризис на рынке электроэнергии.

"Повышение цен на рынке позволит ГП "Гарантированный покупатель", на которое возложено выполнение ПСО, увеличить доходы от продажи электроэнергии на рынке. Это, в свою очередь, будет способствовать улучшению уровня расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии и уменьшит финансовую нагрузку на НЭК "Укрэнерго", – говорится в обращении.

Ветропарки "Счастливый" и "Островский" поддерживают идею отмены прайс-кепов, отмечая, что их установка не соответствует европейским принципам ведения бизнеса и развитию конкуренции, а также мешает строительству новых электростанций.

Компания Elementum Energy предлагает установить максимальные предельные цены на украинском рынке на уровне 4000 евро за МВт-час, что, по их мнению, станет значительным шагом к интеграции украинского и европейского энергорынков.

"Для формирования конкурентного и справедливого ценообразования на рынке электрической энергии важно продолжать внедрение мер, направленных на интеграцию энергетических рынков", – подчеркнули в компании.

Ранее директор ЕУЭА Анастасия Верещинская заявила, что для обеспечения стабильной поставки электроэнергии в Украину, особенно зимой, необходимо адаптировать ценовые ограничения на рынке к европейским ценам. По ее словам, это позволит трейдерам и бизнесу закупать электроэнергию за границей в условиях ожидаемого дефицита.

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