Межуючі з РФ. Масові заворушення в Україні могли б охопити 4 області: які саме

Масові заворушення, які планувалися на території України, могли б охопити чотири області країни. Деякі з них - межуючі з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського під час брифінгу.
"Ці акції планувалися провести в ряді міст України, центральної України частково. Зокрема, це була: Сумська, Чернігівська, Полтавська, і Черкаська області. Тобто області, в годині-півтора доїзду до Києва і наших північних кордонів з Російською Федерацією", - розповів він.
Зазначимо, за словами голови МВС, ця акція була одразу спрямована саме на насильницькі дії: учасники мали влаштувати бійки з правоохоронцями та планувалося насильство серед учасників мітингу.
Нагадаємо, вчора правоохоронці затримали групу осіб, які планували масові заворушення в Україні.