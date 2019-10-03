Гранд Фінал європейського конкурсу краси «Miss Queen Europe 2019».

2 листопада, Київ, Конгрес-хол Парковий.



У конкурсі візьмуть участь представниці більш ніж з 50-ти країн і територій Європи.



Місцем проведення конкурсу буде Конгрес-хол Парковий, Паркова алея 16-А.



Старт заходу - 18.00 червона доріжка.



Старт шоу - 19.00 (прямий ефір).



Кількість запрошених гостей - 350 осіб.



Протягом усього вечора буде проходити онлайн голосування в 50-ти країнах і територіях Європи в окремій номінації «Вибір Європи».



2 листопада в розпал золотої осені найкрасивіші і талановиті представниці з 50 країн і територій Європи боротимуться за звання «Miss Queen Europe 2019». Постановка грандіозного шоу створена кращими режисерами і хореографами Європи.



Мета конкурсу - просування істинної краси, жіночності та благородства.



Формат шоу: Світський раут, гала вечеря, шоу і закрите after-party.

Ведучі шоу: Тимур Мірошниченко, Яна Краснікова, Антон Поліщук і Юлія Крауз. Спеціальні гості: преміальна аудиторія, члени журі та запрошені зірки (Sophie Ellis-Bextor, Bosson, Haddaway, Modjo), ведуться переговори з хедлайнерів вечора.



Запрошуємо вас взяти участь у захоплюючій Гранд Фіналі «Miss Queen Europe 2019», який відбудеться в одному з найвідоміших і найкрасивіших місць в місті Київ.



Зона червоної доріжки буде надана для проведення інтерв'ю та фотосесії з зірками, членами журі та Номінантками для ЗМІ. Для використання даної можливості інтерв'ю - ЗМІ потрібно подати список з 5-ти питань англійською мовою за 20 днів до самої акредитації. Акредитація ЗМІ пройде в КВЦ «Парковий» - 1 листопада. Вся необхідна інформація про конкурс в презентації. З питань акредитації та співпраці - прохання дати зворотний зв'язок.



Прес-центр:

+380996612234



Ярослава Католик



missqueeneurope@zoho.com