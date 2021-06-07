Гранати і тисячі патронів: під Слов'янськом знайшли схрон бойовиків Гіркіна

У Донецькій області під Слов'янськом знайшли схрон, в якому була зброя бойовиків терориста Ігоря Гіркіна ("Стрєлков"). Склад знаходився в покинутому приміщенні.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Служби безпеки України.
Повідомляється, що арсенал був створений для бойовиків незаконного збройного формування терориста Гіркіна. Його заклала група російських найманців для подальших диверсій. Зі схованки вилучили:
Відкрито кримінальну справу, проводяться слідчі дії для встановлення всіх причетних до облаштування схрону та незаконного обігу зброї.
Фото: схрон терористів (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, в 2020 році Офіс генерального прокурора оголосив терористу Ігорю Гіркіну підозру в порушенні законів і звичаїв війни. Він також оголошений в розшук. Крім того, його підозрюють в організації вбивств, викраденнях і тортурах.
Ігор Гіркін зі своїми бойовиками в 2014 році захопив Слов'янськ і утримував його кілька тижнів, але під тиском українських військ відійшов до Донецька. Деякий час був "міністром оборони ДНР", на сьогодні знаходиться в Росії.
Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, яка в 2014 році у складі об'єднаної групи СБУ брала участь в обороні аеродрому Краматорська і вела переговори з представниками "ЛДНР", заявила, що вихід Гіркіна зі Слов'янська був питанням політичного характеру.