Лапутіна про вихід Гіркіна зі Слов'янська в 2014: це було питання політичного характеру

Українські війська не атакували групу бойовиків Ігоря Гіркіна ("Стрєлкова") при виході зі Слов'янська влітку 2014 року, оскільки це було питання політичного характеру. І невідомо, чи буде коли-небудь розкрита правда перед українцями.

За її словами, вихід групи Гіркіна з військовою технікою зі Слов'янська в ніч на 5 липня є дуже болючою історією для СБУ.

"Нам дійсно надходила інформація, куди рухається колона, що вона робить. Ми передавали інформацію в центри прийняття рішень. Всі наші співробітники і військові говорили і говорять, що можна було припинити його вихід", - зазначила Лапутіна.

Після цього майбутній так званий "міністр оборони ДНР" закріпився в Донецьку і фактично тоді почалася окупація міста бойовиками.

"Я думаю, це (вихід Гіркіна, - ред.) питання політичного характеру, прийняте нашим керівництвом. Чи дізнаємося ми правду колись - не знаю", - додала Лапутіна.

Зазначимо, Лапутіна є генерал-майором СБУ, з 2010 по 2012 була заступником начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ, навесні 2014 складі об'єднаної групи СБУ брала участь у захисті аеродрому Краматорська, вела переговори з представниками "ЛДНР", з вересня по грудень 2014 року очолювала оперативну групу СБУ в зоні АТО, після була призначена заступником начальника контррозвідки.