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Лапутіна про вихід Гіркіна зі Слов'янська в 2014: це було питання політичного характеру

Новость на русском → Київ, Середа 14 квітня 2021 12:43
Лапутіна про вихід Гіркіна зі Слов'янська в 2014: це було питання політичного характеру Фото: Ігор Гиркин (wikimedia by Dom kobb)
Автор: РБК-Україна

Українські війська не атакували групу бойовиків Ігоря Гіркіна ("Стрєлкова") при виході зі Слов'янська влітку 2014 року, оскільки це було питання політичного характеру. І невідомо, чи буде коли-небудь розкрита правда перед українцями.

Таку думку в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" висловила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

За її словами, вихід групи Гіркіна з військовою технікою зі Слов'янська в ніч на 5 липня є дуже болючою історією для СБУ.

"Нам дійсно надходила інформація, куди рухається колона, що вона робить. Ми передавали інформацію в центри прийняття рішень. Всі наші співробітники і військові говорили і говорять, що можна було припинити його вихід", - зазначила Лапутіна.

Після цього майбутній так званий "міністр оборони ДНР" закріпився в Донецьку і фактично тоді почалася окупація міста бойовиками.

"Я думаю, це (вихід Гіркіна, - ред.) питання політичного характеру, прийняте нашим керівництвом. Чи дізнаємося ми правду колись - не знаю", - додала Лапутіна.

Зазначимо, Лапутіна є генерал-майором СБУ, з 2010 по 2012 була заступником начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ, навесні 2014 складі об'єднаної групи СБУ брала участь у захисті аеродрому Краматорська, вела переговори з представниками "ЛДНР", з вересня по грудень 2014 року очолювала оперативну групу СБУ в зоні АТО, після була призначена заступником начальника контррозвідки.

Влітку 2020 року Офіс генерального прокурора оголосив Гіркіну підозру в порушенні законів і звичаїв війни. Він також оголошений в розшук, а український суд дозволив його затримання. Крім того, його підозрюють в організації вбивств, викраденнях і тортурах.

Нагадаємо, раніше Лапутіна заявила, що Україна могла звільнити Крим, Луганськ і Слов'янськ ще навесні 2014 року.

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