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Гранати, міни та набої: біля лінії розмежування виявлено схрон боєприпасів

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Зайцеве, Четвер 29 липня 2021 15:40
Гранати, міни та набої: біля лінії розмежування виявлено схрон боєприпасів Фото: біля лінії розмежування виявлено схрон боєприпасів (dpsu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Неподалік від лінії розмежування, в населеному пункті Зайцеве Донецької області правоохоронці виявили схрон боєприпасів. Схованка знаходилася на території колишнього алебастрового заводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).

"Проведено огляд території Микитівського алебастрового заводу, який був зруйнований в результаті бойових дій. В ході огляду в одному з колишніх виробничих приміщень виявлено схованку з військовими засобами ураження",- йдеться у повідомленні.

За інформацією прикордонників, під час огляду колишнього заводу було виявлено:

  • гранат Ф-1 та 10 запалів до них;
  • 12 підривачів різних типів;
  • 4 мінометні міни 82 мм та 2 вибивних заряди до них;
  • понад 3400 набоїв калібру 7,62 мм;
  • 480 набоїв калібру 5,45 мм;
  • 260 набоїв калібру 12,7 мм ;
  • набої до мисливської зброї.

Зокрема, виявлені небезпечні предмети вилучили представники вибухотехнічного підрозділу Нацполіції.

До ЄРДР внесено відомості за частиною 1 статті 263 ККУ "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Фото: біля лінії розмежування виявлено схрон боєприпасів (dpsu.gov.ua)

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