Гранати, міни та патрони: у Донецькій області знайшли схрон снайпера "ДНР"

У Донецькій області Служба безпеки України (СБУ) виявила прихований арсенал військових засобів ураження. Він належав снайперу незаконного збройного формування терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що бойовик з 2015 року перебуває у "Батальйоні "Восток".

"Він проходив спеціальну підготовку з диверсійно-розвідувальної діяльності на території РФ і як снайпер бере участь у збройному протистоянні проти ЗС України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчі провели обшук на подвір’ї дачної садиби у Покровському районі, яку раніше відвідував бойовик, де виявили закопану схованку із засобами ураження і вилучили:

автомат Калашникова АКС-74 з двома магазинами;

1 гранатометний постріл РПГ-18;

1 гранатометний постріл ВОГ 17 мм "Хаттабка";

дві тротилові шашки загальною вагою 600 г;

5 димових шашок;

2 гранати РГД-5 із запалами до них;

понад 2,5 тис. набоїв різного калібру;

23 реактивні освітлювальні патрони дистанційної дії калібром 50 мм;

3 електродетонатори типу ЕДП-р.

Вилучену зброю та вибухівку направлено на експертизу. Здійснюється досудове розслідування за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.