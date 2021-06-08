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Гранати, міни та патрони: у Донецькій області знайшли схрон снайпера "ДНР"

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Донецька область, Вівторок 08 червня 2021 11:52
Гранати, міни та патрони: у Донецькій області знайшли схрон снайпера "ДНР" Фото: схрон снайпера "ДНР" (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Донецькій області Служба безпеки України (СБУ) виявила прихований арсенал військових засобів ураження. Він належав снайперу незаконного збройного формування терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що бойовик з 2015 року перебуває у "Батальйоні "Восток".

"Він проходив спеціальну підготовку з диверсійно-розвідувальної діяльності на території РФ і як снайпер бере участь у збройному протистоянні проти ЗС України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчі провели обшук на подвір’ї дачної садиби у Покровському районі, яку раніше відвідував бойовик, де виявили закопану схованку із засобами ураження і вилучили:

  • автомат Калашникова АКС-74 з двома магазинами;
  • 1 гранатометний постріл РПГ-18;
  • 1 гранатометний постріл ВОГ 17 мм "Хаттабка";
  • дві тротилові шашки загальною вагою 600 г;
  • 5 димових шашок;
  • 2 гранати РГД-5 із запалами до них;
  • понад 2,5 тис. набоїв різного калібру;
  • 23 реактивні освітлювальні патрони дистанційної дії калібром 50 мм;
  • 3 електродетонатори типу ЕДП-р.

Вилучену зброю та вибухівку направлено на експертизу. Здійснюється досудове розслідування за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Фото: СБУ проводить обшуки на подвір’ї дачної садиби снайпера "ДНР" (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, що учора, 7 червня під Слов'янськом правоохоронці знайшли схрон, в якому була зброя бойовиків терориста Ігоря Гіркіна ("Стрєлков"). Склад знаходився в покинутому приміщенні.

Додамо, що СБУ виявила в Луганській області прихований арсенал військових засобів ураження, який зробили бойовики у 2014 році.

У схованці зберігалась, зокрема, протипіхотна так звана "міна-жаба", заборонена Оттавською конвенцією 1997 року.

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