Граната разорвалась в руках массажиста. Новые подробности взрыва в Одессе (видео)

Предварительно правоохранители установили, что в результате неосторожного обращения граната взорвалась в руках массажиста-реабилитолога, арендовавшего подвальное помещение в Доме профсоюзов.

"Реабилитолог погиб, а его посетитель получил баротравму легкой степени", - рассказали в полиции.

Происхождение боеприпаса полицейские будут устанавливать в ходе досудебного расследования.

Полицейские показали видео с места взрыва в Доме профсоюзов Одессы (od.npu.gov.ua)

Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) с отметкой "несчастный случай" и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Взрыв в Доме профсоюзов Одессы

В пятницу, 28 июля, в Одессе произошел взрыв в Доме профсоюзов. В результате инцидента погиб человек. Предварительно, ранее полицейские сообщали, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения.