ru ua
Ср, 10 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

"Граната" у посилці. У Києві до відділення пошти викликали кінологів

Новость на русском →
Київ, Середа 10 листопада 2021 14:53
"Граната" у посилці. У Києві до відділення пошти викликали кінологів Фото: у Києві до відділення пошти викликали кінологів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві на вулиці Георгія Кірпи до відділення пошти викликали кінологів. Під час перевірки посилок на рентген-контроль співробітник пошти виявив предмет, схожий на гранату.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група, співробітники вибухотехнічної служби та кінологи.

Правоохоронці огородили місце події та завершили перевірку підозрілого предмету. Жодних вибухонебезпечних речовин не виявлено.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
ВООЗ може оголосити про закінчення пандемії коронавірусу: названа умова
ВООЗ може оголосити про закінчення пандемії коронавірусу: названа умова
DAILY
Гра проти долара. Як аграрії та "Укренерго" підтримали курс гривні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гра проти долара. Як аграрії та "Укренерго" підтримали курс гривні