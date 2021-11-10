"Граната" у посилці. У Києві до відділення пошти викликали кінологів
Фото: у Києві до відділення пошти викликали кінологів (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві на вулиці Георгія Кірпи до відділення пошти викликали кінологів. Під час перевірки посилок на рентген-контроль співробітник пошти виявив предмет, схожий на гранату.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.
За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група, співробітники вибухотехнічної служби та кінологи.
Правоохоронці огородили місце події та завершили перевірку підозрілого предмету. Жодних вибухонебезпечних речовин не виявлено.