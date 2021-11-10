"Граната" в посылке. В Киеве в отделение почты вызвали кинологов
Фото: в Киеве в отделение почты вызвали кинологов (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве на улице Георгия Кирпы в отделение почты вызвали кинологов. Во время проверки посылок на рентген-контроль сотрудник почты обнаружил предмет, похожий на гранату.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.
По указанному адресу немедленно прибыла следственно-оперативная группа, сотрудники взрывотехнической службы и кинологи.
Правоохранители оградили место происшествия и завершили проверку подозрительного предмета. Никаких взрывоопасных веществ не обнаружено.