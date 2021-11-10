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"Граната" в посылке. В Киеве в отделение почты вызвали кинологов

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Киев, Среда 10 ноября 2021 14:53
"Граната" в посылке. В Киеве в отделение почты вызвали кинологов Фото: в Киеве в отделение почты вызвали кинологов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве на улице Георгия Кирпы в отделение почты вызвали кинологов. Во время проверки посылок на рентген-контроль сотрудник почты обнаружил предмет, похожий на гранату.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

По указанному адресу немедленно прибыла следственно-оперативная группа, сотрудники взрывотехнической службы и кинологи.

Правоохранители оградили место происшествия и завершили проверку подозрительного предмета. Никаких взрывоопасных веществ не обнаружено.

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