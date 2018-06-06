Гран-прі МКФ "Молодість" у $10 тис. забезпечив оператор державних лотерей "М.С.Л."

Цього року одним із головних спонсорів МКФ "Молодість" став оператор державних лотерей "М.С.Л."

Про це повідомляє Еспресо.TV

Компанія підтримує кінофестиваль з 2000 року. За словами організаторів, співпраця дає позитивні результати, адже нарешті в Україні стала помітною світова тенденція по співпраці лотерей та кіно.

"Ми стали цивілізованою країною, тож не треба просто нічого вигадувати нового, а наслідувати те, що є. В Британії, Новій Зеландії 80% кіновиробництва фінансуються лотереєю. І ми дуже вдячні компанії "М.С.Л." за те, що вони підтримують кінофестиваль "Молодість" багато років", - розповів директор МКФ "Молодість" Андрій Халпахчі.

У бюджеті кінофестивалю лише останніми роками з'явилися серйозні суми на розвиток кінематографу, тому спонсорська допомога - це те, що робить реальним проведення "Молодості" на високому рівні.

"Ми прекрасно розуміємо, що одна із важливих філософських складових лотерей - це підтримка соціально важливих напрямків. І кіномистецтво - це є один із основних соціальних напрямків, на який, зазвичай, не знаходиться достатньо фінансів у бюджеті", - каже директор із маркетингу компанії "М.С.Л." Павло Вайсеро.

Переможець цьогорічного гран-прі Андріус Блажевічюс зізнається: навіть не сподівався, що отримає головну нагороду - Скіфського оленя. А про чек у $10 тис. від спонсора призу "Лото-Забава" взагалі не мріяв.

"Дуже хороші фільми сьогодні були на фестивалі, і коли між таких фільмів твій фільм отримує найголовніший приз - це неймовірно", - сказав Блажевічюс.

Андріус Блажевічюс зазначив, що такі країни як Литва чи Україна, потребують підтримки лотерейних компаній. "М.С.Л." започаткували чудову традицію - фінансово підтримувати режисерів. Гості 7-денного кінофестивалю зазначають, що рівень сучасного кіно зріс: нові ідеї, способи передачі, креативність. Особливо примітним стало те, що в Україні до створення короткометражок долучають аматорів. Наприклад, у рамках конкурсу Shoot&Play започаткували окрему номінацію.

"Ми обрали цікаву тему, яка називається "Молодість - безпрограшна лотерея". Це спроба поєднати філософію Молодості та розкрити в той же час тему важливості лотерей", - каже Павло Вайсеро.

Нагороду в цій номінації отримала Анастасія Хоменко. Вона зняла 1-хвилинний ролик на тему соціальної важливості лотерей під назвою "Твій вибір принесе користь". Дівчина каже, працювала в парі з другом, але не сподівалася, що їхня робота на соціальну тематику принесе нагороду в $1 тис.

"Я абсолютно не думала, що лотереї роблять якусь соціальну допомогу. І я дуже здивувалася коли зайшла на сайт "М.С.Л." і побачила ту кількість соціальних проектів, які вони підтримують. Раніше я взагалі не думала, що лотерея може брати участь у таких проектах", - каже переможниця Shoot&Play.