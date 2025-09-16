Игорный бизнес снова под прицелом. Что стоит за новыми обвинениями депутатов

Главное:

На прошлой неделе состоялось очередное заседание парламентской Временной следственной комиссии (ВСК) под руководством нардепа Ярослава Железняка, посвященное ситуации в сфере азартных игр.

Так, на заседании отметили, что поступления от легального сегмента игорного рынка продолжают расти. За 8 месяцев 2025 года отрасль уплатила более 13 млрд грн налогов.

Впрочем, параллельно увеличивается и доля незаконных казино, которые работают без лицензий и не уплачивают в бюджет ни налогов, ни других обязательных сборов.

Уровень проблем нарастает. И как это часто бывает – вся вина ложится на легальных операторов, до которых государство может дотянуться, потому что они платят за лицензии и находятся в правовом поле. Что касается тени – то здесь вопрос сложнее.

Кроме того, часть депутатов обвинила легальных лицензированных операторов в попытках уклоняться от полной уплаты налогов. Звучали громкие цифры якобы многомиллиардных злоупотреблений.

Налоги и новый регулятор

Азартные игры легализовали в 2020 году. С тех пор государство выдало более 7,2 тыс. лицензий, но более половины впоследствии аннулировали. По состоянию на 2023-2024 годы на рынке оставалось несколько десятков основных лицензированных операторов, среди которых как локальные бренды, так и международные компании.

В начале 2025 года власть перезагрузила систему госрегулирования азартных игр. В феврале формирование политики в этой сфере было передано в Министерство цифровой трансформации, а с конца мая в Украине заработало новое государственное агентство – "ПлейСити" (PlayCity). Возглавил агентство Геннадий Новиков – бывший заместитель руководителя аппарата ликвидированной КРАИЛ.

С мая 2025 года функции госрегулирования азартных игр перешли к PlayCity

Налогообложение игорного бизнеса в Украине включает два главных компонента. 18% налога на валовой доход (GGR) и 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора по выигрышам игроков. Дополнительно компании платят высокие лицензионные платежи – только в 2021-2023 годах они принесли бюджету более 4 млрд грн.

До начала полномасштабной войны Украина установила одни из самых высоких в Европе ставок за лицензии (для казино в Киеве – эквивалент 36 млн долларов на 5 лет) и потребовала платить их наперед ежегодно.

Представители отрасли отмечают, что даже в сложных условиях они готовы наполнять бюджет, хотя просили государство об определенных уступках на военное время (например, продлить сроки оплаты лицензий до 180 дней).

По словам Железняка, несмотря на то, что ситуация с уплатой налогов в отрасли заметно улучшилась по сравнению с 2021 годом, некоторые компании, по его словам, до сих пор используют лазейки, чтобы минимизировать налоговые платежи.

Среди таких "лазеек" депутат считает возврат депозитов вместо выигрышей, манипуляции с налогом на прибыль (GGR), неполный учет оборота.

Отдельно на заседании ВСК поднимался вопрос отсутствия госсистемы онлайн-мониторинга.

Позиция легальных операторов

В Ассоциации операторов отмечают, что "белые" компании каждый год платят 17-20 млрд грн налогов и выполняют все лицензионные условия. Они подчеркивают: если отдельные неточности или разночтения налоговых норм и возникают, то это вина не бизнеса, а несовершенного закона.

"Действующие налоговые нормы противоречивы. В результате возникают споры, и бизнес обвиняют в уклонении от уплаты. В правовом государстве такие обвинения должны подтверждаться решениями судов, а не популизмом", – отмечает президент Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса (АУОИБ) Александр Когут.

Представители отраслевых объединений напоминают, что правила налогообложения азартных игр до сих пор не урегулированы – соответствующий законопроект о налогах для гемблинга №2713-д парламент так и не принял с 2021 года. Потому легальные компании действительно работают в условиях определенной регуляторной неопределенности.

Президент Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса Александр Когут

Представители рынка также подчеркивают, что сейчас условия игры далеки от равных. Легальные компании несут значительное финансовое бремя – платят высокие налоги и покупают дорогие лицензии, подвергаются налоговым проверкам и рискуют получить многомиллионные штрафы.

При этом нелегальные азартные сайты вообще не платят налогов, работают в "серой зоне" и переманивают к себе игроков агрессивной рекламой и демпингом.

"Черные операторы работают без налогов, без лицензионных требований и с более высокой маржинальностью. Белые – под пруденциальным наблюдением и под постоянным давлением. Это как на ринге: один боксирует по правилам и в перчатках, другой – с кувалдой и ножом", – объясняет Александр Когут.

В Ассоциации операторов прямо говорят: лицензионный бизнес стал заложником ситуации, когда его дискредитируют и обвиняют во всех грехах, в то время как теневой сектор преуспевает. Впрочем, закрытие черных казино – это не только о налогах.

"Это и о нацбезопасности: там собирают финансовые данные, работают с криптовалютой, а игроками могут быть несовершеннолетние и уязвимые категории", – отмечают в ассоциации.

Политические баталии

Бывшая глава налогового комитета депутат Нина Южанина ("Европейская солидарность") раскритиковала подходы власти, намекнув на возможный конфликт интересов у Даниила Гетманцева. До депутатства Гетманцев официально владел долей в М.С.Л – одном из операторов на рынке лотерей.

По ее мнению, проблемы рынка вызваны не действиями легальных операторов, которые работают в правовом поле и платят налоги, а провалами государства – легализация прошла без готовой системы контроля, а ключевая Государственная система онлайн-мониторинга так и не заработала. "Эта система – основа основ. Если ее нет, отрасль неконтролируема, и тогда возникают вопросы", – заявила она.

Депутат напомнила, что в 2020 году "система вообще не была готова к сопровождению отрасли". По ее словам, власти рассчитывали на большие поступления, а бизнес не думал, что к нему впоследствии будет множество претензий.

Она также обратила внимание на недостатки налогового регулирования: нормы по налогообложению выигрышей устаревшие и нечеткие. В пример Южанина привела ситуацию, когда игрок вносит депозит, часть проигрывает, а возврат собственных средств налоговая трактует как выигрыш. "Так система не должна работать. Облагать налогом следует чистый результат за определенный период", – подчеркнула она, добавив, что реализовать это возможно только с запуском онлайн-мониторинга.

Даниил Гетманцев в свою очередь назвал отдельные практики операторов "мошенническими" и заявил, что бюджет ежегодно недополучает значительные суммы. "Все налоги должны быть уплачены в полном объеме – и налог на доход (GGR), и НДФЛ с выигрышей, и военный сбор. Любые другие подходы означают сознательное занижение платежей", – добавил он на заседании ВСК.

Даниил Гетьманцев считает, что бюджет недополучает большие суммы из-за "мошеннических" практики отдельных операторов

Стоит отметить, что в Ассоциации юристов Украины (АУЮ) в комментарии РБК-Украина отметили, что для определения объема денежных потоков достаточно инструментов программных регистраторов расчетных операций (ПРРО).

"Они дают возможность отслеживать, сколько средств легальный оператор игорного бизнеса получил средств от игроков и сколько им выплатил. Поэтому ведение ГСОМ само по себе не решает вопрос начисления налогов – это скорее вопрос контроля и прозрачности, действительно ли операторы придерживаются принципа положительной разницы и действительно ли они облагают налогом все выигрыши", – председатель Комитета АЮУ по налоговому и таможенному праву.

Он также пояснил, что Налоговый кодекс Украины не предусматривает налогообложения всех выплат игрокам, поскольку термин "выигрыш" в нем отсутствует. Это понятие определено в профильном законе "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", который отсылает к правилам организатора.

В большинстве случаев организаторы определяют выигрыш как положительную разницу между всеми внесенными игроком средствами и суммой, которую оператор в итоге выплатил игроку. Эту позицию уже подтвердил Верховный Суд по двум решениям.

Если же соблюдать фискальную логику и удерживать налоги со всех выплат, могут возникать абсурдные ситуации. К примеру, игрок вносит 1000 грн, делает ставку на 10 грн, после чего решает вывести остальные средства. Если обложить всю сумму вывода, клиент оказывается в невыгодном положении, ведь фактически не получил никакого выигрыша.

"Налогооблагаемым объектом для целей налогообложения доходов физических лиц является ПОЗИТИВНЫЙ финансовый результат игры, который был фактически выплачен игроку, а не каждая выплата. Если этого не придерживаться, игроки, вероятно, массово пойдут в теневые казино, и государство тогда не получит ничего", – подытожил Андрей Реун.

Нелегальный сегмент

Несмотря на легализацию индустрии, теневой рынок азартных игр в Украине остается огромным – практически равным легальному по объему.

По данным первого комплексного исследования, проведенного в августе-сентябре 2025 года по заказу Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса, доля нелегального сегмента составляет от 39% до 53% рынка. Три авторитетных социологических и маркетинговых компаний – Kantar, Gradus и Factum – независимо друг от друга оценили тенизацию примерно в половину отрасли.

В частности, Kantar определила, что 52,1% украинского гемблинга находится "в тени", Gradus – 39%, Factum – 53%. В денежном измерении это означает: если годовой объем легального рынка оценивается в 59,6 млрд грн, то нелегальный достигает от 37,7 до 66,5 млрд грн в год. То есть бюджет ежегодно теряет десятки миллиардов из-за ставок, сделанных в обход лицензированных компаний.

Следует отметить, что большинство нелегальных онлайн-казино в Украине – российского происхождения. По оценкам АУОИБ, 90% всех сайтов-"одноруких бандитов", работающих без лицензии, имеют корни или афилиации в РФ. Фактически, теневой рынок – это поле деятельности для враждебных или просто криминальных структур, не только не платящих налогов, но и выводящих доходы за границу.

Большинство нелегальных онлайн-казино в Украине – российского происхождения

Международная консалтинговая компания H2 Gambling Capital подтверждает: на сегодня нелегальный сегмент оценивается на уровне ~45,6% общего рынка, и если ничего не изменить, к 2030 году эта доля может возрасти до 58%. То есть тенденция неутешительная – "тень" поглощает все большее количество азартного пирога.

Какие же схемы обеспечивают существование и рост нелегального гемблинга? До недавнего времени популярно было явление мискодинга – маскировка платежей на онлайн-казино под другие транзакции (например, покупки товаров) с помощью неправильных МСС-кодов в банковской системе. Банки закрывали глаза на поток денег, котрые шли на азарт, обозначенный как нечто другое.

В настоящее время основной метод нелегальных операторов – переводы с карты на карту (P2P), часто с привлечением так называемых "дропов". Фактически, организаторы контролируют сеть банковских карт физических лиц (часто оформленных на подставных лиц, "дропов"), на которые игроки переводят средства для пополнения своего баланса в нелегальном казино. Выплаты выигрышей тоже идут на карты физлиц в обратном направлении.

Как отмечает Когут, теневой сектор привлекает значительное количество игроков, ведь нелегальные операторы предлагают условия более выгодные и комфортные, чем лицензированные компании. "Ключевые мотиваторы игры в "сером" сегменте – избегание налогов, анонимность, депозиты в крипте, отсутствие возрастных и поведенческих ограничений. Это делает черный рынок привлекательным для игроков. Но следствие одно: бюджет теряет миллиарды, а люди остаются без защиты", – объясняет он.

Президент Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса также обращает внимание на рискованные решения регуляторов: "После остановки BankID около 25 тысяч украинцев за квартал перешли в нелегальный сегмент. Это цена одного ошибочного шага. Мы уже обратились к Минцифре и НБУ с требованием исправить ситуацию".

Ключевые факторы, почему игроки выбирают нелегальные сайты: более быстрые выплаты, отсутствие налогов, легкость регистрации и анонимность, возможность играть через криптовалюту, никаких возрастных или поведенческих ограничений и лимитов ставок.

Также анонимность и конфиденциальность привлекают многих, особенно тех, кто не хочет "светить" свои данные. Кроме того, в "тени" нет ограничений: играть могут и лудоманы, и несовершеннолетние (лица до 21 года, которым запрещено играть официально) – никто этого не контролирует.

Онлайн-мониторинг: когда заработает и что изменит

Одним из ключевых пунктов реформы игорного бизнеса является внедрение государственной системы онлайн-мониторинга. Эта система должна отслеживать в режиме реального времени каждую ставку и выигрыш в лицензированных компаниях, предоставляя регулятору (и налоговой) полную картину финансовых потоков.

В идеале, онлайн-мониторинг решает сразу несколько задач: позволяет контролировать уплату специального налога на доход от азартных игр (GGR) и налога на выигрыш, дает инструмент для борьбы с отмыванием средств, а также служит средством защиты игроков (возможность отслеживать лимиты, случаи лудомании и т.д.).

На практике запуск этой системы затянулся. Первоначальный закон 2020 года предусматривал создание онлайн-мониторинга еще в 2021-2022, но КРАИЛ фактически не смогла этого сделать.

Новый регулятор PlayCity получил эту задачу по наследству. По закону, крайний срок ввода системы в эксплуатацию – 30 сентября 2025 года.

Глава госагентства Геннадий Новиков объясняет, что предыдущий дедлайн был нереалистичным: нужно время на подготовку технического задания, проведение тендеров в соответствии с законом о публичных закупках и собственно разработку сложного программного комплекса. Более того, для запуска тендера необходимо было принять 4 постановления Кабмина. Последнюю приняли только в конце августа.

Так, в начале сентября удалось объявить тендер в первую очередь системы, победителем стало ООО "Компьютерные информационные технологии".

PlayCity внедряет систему онлайн-мониторинга игорного бизнеса

"PlayCity фактически начало работать только в конце мая. И за это короткое время мы сделали больше для запуска Государственной системы онлайн-мониторинга, чем было сделано за все предыдущие четыре года", – говорит Новиков.

Он объясняет, что Государственная система онлайн-мониторинга – это не лендинг и не приложение. Это инфраструктура, которая должна собирать и обрабатывать миллиарды данных в реальном времени, быть защищенной от кибератак и обеспечивать прозрачность для рынка.

"Ведущие украинские IT-компании на консультациях подтвердили: такая система требует, по меньшей мере, года разработки. Именно поэтому мы разделили ее запуск на этапы. И первый этап будет готов уже в декабре", – отметил руководитель PlayCity.

Первая очередь (около 60% функционала) сосредоточится на сборе данных о финансовых транзакциях – фактически мониторинге движения средств, интеграции с банковскими системами и т.д.

Вторая очередь (остальные ~40% работ) подключит модули отслеживания непосредственно игрового поведения – то есть информацию о каждой ставке, выигрыше, проигрыше конкретных игроков, модулях ответственной игры и т.д.

По словам Новикова, законодатель дал организаторам азартных игр 6 месяцев на подключение к системе. Так что полноценно она заработает ориентировочно в июне 2026-го.

В 2025 году на разработку системы было предусмотрено 84 млн грн. Перед поставщиком системы ставят жесткие условия: если проект не будет выполнен своевременно или качественно, к подрядчику применят серьезные санкции (вплоть до расторжения контракта).

Легальные операторы, со своей стороны, ожидают запуска мониторинга и готовы подключиться к нему, ведь прозрачность выгодна, прежде всего, им самим. Они отмечают, что внедрение такой системы – это задача именно государства. "Операторы не могут самостоятельно реализовать систему онлайн-мониторинга, потому что это прерогатива государства", – отмечают представители отрасли.

Запуск же централизованного контроля снимет большинство вопросов: все ставки будут на виду у регулятора, и возможность какого-то двойного учета или неверной классификации выигрышей сведется к нулю.

Как бороться с нелегалами

Государство осознает опасность неконтролируемого теневого сегмента и пытается ему противодействовать. Однако пока эти усилия отстают от изобретательности нелегальных дельцов.

Основной официальный инструмент – блокировка незаконных сайтов решениями регулятора (PlayCity) и СНБО. По закону, интернет-провайдеры обязаны закрывать доступ к указанным ресурсам в определенные сроки. На практике этот механизм буксует.

Как сообщили на ВСК, многие провайдеры игнорируют полученные требования о блокировке. Часто это мелкие интернет-компании, зарегистрированные в районах, где идут боевые действия, что затрудняет их привлечение к ответственности. "Оказывается, их очень много, они маленькие, и все в основном зарегистрированы на территории боевых действий. Это вообще какая-то тупиковая ситуация", – подчеркнула Нина Южанина.

Даже когда провайдеры блокируют сайт, эффект часто запоздалый. По словам Александра Когута (АУОИБ), сегодня, чтобы закрыть нелегальный азартный сайт, нужно не менее 10 дней – от обнаружения и решения до фактической блокировки.

За это время владельцы казино успевают запустить "зеркало" – новый сайт-клон под другим доменом, который становится доступным пользователям буквально за 1-2 дня. Это как игра в "крота": закрыл одно отверстие – вылезет в другом.

Основной инструмент борьбы с незаконными сайтами – блокировка

Впрочем, по данным АУОИБ, экономический эффект от закрытия черного сегмента – это минимум 10-11 млрд грн дополнительных налогов в год. Это быстро окупит инвестиции в технологии блокировки.

В PlayCity тоже заявляют, что их цель – сделать процесс блокировки максимально быстрым и автоматизированным. Планируется внедрить онлайн-инструменты для мониторинга интернета, которые сами будут искать и идентифицировать нелегальные сайты и приложения, а также привлекать общественность в этот процесс (чтобы пользователи могли сообщать об обнаруженных "зеркалах").

За 2024 год, после подключения Минцифры к выполнению решения СНБО по противодействию нелегальному гемблингу, было заблокировано более 4500 нелегальных сайтов и приложений. Эта цифра поражает и иллюстрирует масштабы явления – тысячи подпольных ресурсов. Но в то же время она свидетельствует и о "бесконечном бое": сколько бы ни блокировали, появляются новые.

Формально борьба с нелегалами не входит в полномочия PlayCity (агентство контролирует только лицензиатов). Однако, как признал глава агентства Геннадий Новиков, кроме них этим заниматься некому. "Наша цель – чтобы в Украине нелегально было работать настолько дорого и неудобно, чтобы сознательно переходили на белую сторону или выходили с рынка вообще", – сказал Новиков, подразумевая создание условий, при которых теневой бизнес потеряет смысл.

Это включает и технологическое давление (блокировка, мониторинг платежей), и правовое (суды, санкции СНБО). Собственно, уже сейчас применяется санкционный механизм: например, в 2023 году СНБО ввел санкции против крупнейшей беттинговой компании страны (решения против Parimatch и еще ряда брендов за связи с РФ).

Эти санкции всколыхнули рынок и дали сигнал нелегалам, что государство готово к радикальным действиям. Однако, как показывает опыт, санкции тоже не панацея – заблокированный Parimatch продолжил работать в тени под другими вывесками.

Другое направление борьбы – финансовый мониторинг банковских переводов. На ВСК звучало интересное предложение: для противодействия схемам по P2P "рисковые" платежи на карты физлиц, связанные с игровыми переводами, задерживать на время (не проводить мгновенно).

Идея состоит в том, чтобы сорвать "мгновение" игры на нелегальном сайте – ведь лудоман хочет играть сразу, без задержек. Если же его депозит на любимый нелегальный ресурс не проходит или зависает, он может просто переключиться на другой (а лучше на лицензированный, где таких проблем нет).

Конечно, реализация такого подхода требует сотрудничества банков и регулятора, и может столкнуться с техническими и правовыми вопросами (задерживать платежи без решения суда сложно). Но поиск решений продолжается.

Неравные условия

Как уже отмечалось, легальные операторы оказались в неравном положении по сравнению с теневыми. С одной стороны – строгие налоговые обязательства, финансовый контроль, риск штрафов и доначислений. С другой – конкуренты "в тени", которые не платят ничего и могут тратить сэкономленные средства на бонусы игрокам, рекламу или взятки за невмешательство.

"Фактически белые компании несут основную тяжесть наполнения бюджета, а серые – отбирают у них клиентов и дискредитируют сферу. Это игра с перекошенными правилами. Если государство хочет иметь цивилизованный рынок, оно должно дать четкие налоговые правила и фанатично закрывать нелегалов", – говорит глава Ассоциации операторов игорного бизнеса.

Это выгодно нелегалам, потому что подрывает доверие к легальным учреждениям и оправдывает их собственное существование. К тому же, когда государство в ответ на скандалы усиливает налоговый пресс на легальных, последним становится еще труднее конкурировать.

За время существования легального рынка налоговая служба насчитала около 78 млрд грн штрафов. Но практически все они были оспорены компаниями в судах.

Вместе с тем, фактически все стороны соглашаются: ситуация ненормальная. Без четких налоговых правил, запуска онлайн-мониторинга и системной борьбы с тенью легальный рынок рискует потерять позиции, а бюджет – миллиардные поступления.