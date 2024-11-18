Графики отключений света отменят через 2-3 дня, но эксперты ждут их возвращения зимой

Что касается почасовых отключений, то, скорее всего, их отменят до конца недели. "Я думаю, что в большинстве регионов Украины графики будут отменены где-то через два-три дня", - прогнозирует директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Когда графики вернутся снова, зависит от ряда факторов. В частности, от температуры воздуха, поскольку при -5 и ниже вероятность задействования графиков быстро возрастает. Кроме того, чем ниже температура, тем выше вероятность выхода оборудования из строя. Также на применение отключений, прежде всего аварийных, могут повлиять метели или обледенение.

Риски атак

Но главным фактором остаются российские удары. "Такие масштабные, как вчерашний. И речь идет не о каких-то дроновых атаках, а о массированных ударах с использованием 50+ ракет именно по энергетической инфраструктуре", - объясняет эксперт.

Поскольку нет признаков того, что россияне могут воздержаться от дальнейших атак, следует готовиться к графикам почасовых отключений света как минимум в течение всей зимы и до завершения отопительного сезона.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, Россия способна наносить подобные удары до Нового года или до начала января. По его оценкам, накопленных ракет противнику хватит на пять массированных атак с периодичностью раз в неделю или раз в две недели. И враг в следующие полтора месяца будет пытаться "создать картинку" для будущей администрации США до инаугурации Дональда Трампа, рассказал он РБК-Украина.

Рябцев, предупреждает, что с графиками придется жить плюс-минус до окончания войны и, возможно, некоторое время после.

"К сожалению, это реальность, с которой нужно считаться. Потому что у нас достаточно много проблем с генерацией. И эти объемы генерации не могут быть быстро восстановлены или построены. Нужно учитывать, что проблемы в нашей энергетике не завершатся после отопительного сезона. Их предстоит решать еще в течение двух-трех лет после войны", - подытожил эксперт.

Графики после масштабной атаки 17 ноября