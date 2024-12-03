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Графики в течение 16 часов. Как будут отключать свет 4 декабря

Иллюстративное фото: в Украине 4 декабря будут действовать графики отключений света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 4 декабря, графики отключений будут действовать в течение 16 часов. Ограничения начнутся с утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

По данным компании, для бытовых потребителей завтра будут действовать следующие ограничения:

  • 06:00 - 07:00 - одна очередь отключений;
  • 07:00 - 20:00 - две очереди отключений;
  • 20:00 - 22:00 - одна очередь отключений.

При этом для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 06:00 до 22:00. 

В "Укрэнерго" напомнили, что отключения света вынуждены вводить из-за повреждения энергообъектов в результате массированного удара россиян 28 ноября. 

Украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, когда свет появляется по графику. 

 

Отключения света в Украине

Напомним, в Украине повреждена большая часть объектов генерации электроэнергии. По этой причине энергетики вынуждены вводить графики отключений света.

Сегодня, 3 декабря, действие графиков продлили до конца суток. Ранее планировалось, что их будут применять до 21:00.

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