Графики в течение 16 часов. Как будут отключать свет 4 декабря

В Украине завтра, 4 декабря, графики отключений будут действовать в течение 16 часов. Ограничения начнутся с утра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.
По данным компании, для бытовых потребителей завтра будут действовать следующие ограничения:
При этом для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 06:00 до 22:00.
В "Укрэнерго" напомнили, что отключения света вынуждены вводить из-за повреждения энергообъектов в результате массированного удара россиян 28 ноября.
Украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, когда свет появляется по графику.
Напомним, в Украине повреждена большая часть объектов генерации электроэнергии. По этой причине энергетики вынуждены вводить графики отключений света.
Сегодня, 3 декабря, действие графиков продлили до конца суток. Ранее планировалось, что их будут применять до 21:00.
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