Графики в течение 16 часов. Как будут отключать свет 4 декабря

По данным компании, для бытовых потребителей завтра будут действовать следующие ограничения:

06:00 - 07:00 - одна очередь отключений;

07:00 - 20:00 - две очереди отключений;

20:00 - 22:00 - одна очередь отключений.

При этом для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 06:00 до 22:00.

В "Укрэнерго" напомнили, что отключения света вынуждены вводить из-за повреждения энергообъектов в результате массированного удара россиян 28 ноября.

Украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, когда свет появляется по графику.