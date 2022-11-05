RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Графики не работают. В Киеве и 7 областях вводят аварийные отключения света

Фото: украинцев предупредили об аварийных отключениях света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве и семи областях Украины вводят аварийные отключения света. Жителей предупредили, что ранее опубликованные графики ограничений не работают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Украинцы сегодня увеличили потребление электроэнергии по сравнению с предыдущими днями. Поэтому для поддержания стабильной работы энергосистемы графиков почасовых отключений недостаточно.

"Укрэнерго" передало операторам новые объемы для ограничения электричества. Аварийные отключения будут действовать в столице, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Украинцев предупредили, что графики почасовых отключений не работают. Граждан призвали экономить электроэнергию, особенно в утренние и вечерние часы.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" сообщили, что сегодня в Киеве и 7 областях будут действовать почасовые отключения света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
відключеня світлаУкрэнергоЭлектроэнергияКиев