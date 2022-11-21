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Графики не работают. В Киеве ввели аварийные отключения света

Фото: в Киеве ввели аварийные отключения света (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве в понедельник, 21 ноября, применили экстренные аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yasno.

"По указаниям НЭК "Укрэнерго" в Киеве применены экстренные аварийные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отмечал, что ситуация в энергосистеме может измениться к лучшему в ближайшее время.

Он также отметил, что украинцы могут и не столкнутся в этом сезоне с блекаутом. Но если он все-таки будет, то не нужно считать полное отключение электроэнергии "концом света".

Тем временем ДТЭК работает над тем, чтобы плановые отключения электроэнергии продолжались не более 1-2 часов.

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КиевЭлектроэнергиявідключеня світла