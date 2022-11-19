График зимних каникул в школах Киева хотят изменить: что известно

Сколько продлятся зимние каникулы?

Недавно мэр Киева Виталий Кличко сказал, что зимние каникулы в школах столицы начнутся 26 декабря и продлятся до 27 января.

Школы в это время будут отапливаться в минимальном режиме для поддержки системы отопления, а учителя могут использовать это время для оплачиваемого отпуска.

При этом если в Киеве будет чрезвычайная ситуация с отоплением, то часть учебных заведений будут функционировать как пункты обогрева.

Добавим, что согласно действующему законодательству, даты каникул каждая школа устанавливает самостоятельно, опираясь на рекомендации Министерства образования и ситуацию с безопасностью в городе.

При этом общая продолжительность каникул без учета летних должна составлять не менее 30 дней.

Почему родители против длительных каникул?

Киевлянин Алексей Стрельцов зарегистрировал петицию с просьбой сократить продолжительность каникул с одного месяца до двух недель, то есть, с 26 декабря по 8 января.

"Что делать тем родителям, кто не может месяц сидеть дома? Пожалуйста, установите срок зимних каникул две недели, а не месяц!" - пишет киевлянин.

Заметим, что данная петиция будет рассмотрена только в том случае, если она наберет шесть тысяч подписей.

Добавим, что учебный год 2022-2023 в школах Киева продлится до 1 июля.