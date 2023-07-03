График тренировок начинает сдвигаться: Кулеба про обучение украинских пилотов на F-16

По его словам, он был уверен, что в первые месяцы следующего года Украина получит самолеты.

"Я исходил из того, что в июне должны начаться тренировки, как нам это первично обещали. В июне тренировки не начались. Это означает, что график тренировки начинает сдвигаться", - сказал Кулеба.

Это нужно было начинать "еще вчера"

Кулеба сообщил, что Украина работает сейчас со всеми причастными сторонами, со всеми странами, которые участвуют в авиационной коалиции, чтобы максимально ускорить этот процесс. Фактически здесь речь идет об обучении пилотов, об обучении инженеров, о подготовке инфраструктуры, о принятии правовых решений, которые необходимы для передачи самолетов.

"Серьезная очень работа, начинать ее надо было "еще вчера", но "не так случилось, как думалось", собственно президент Украины Владимир Зеленский на это и отреагировал", - добавил Кулеба.

Министр пояснил, что сейчас все активно работают над тем, чтобы поставить этот процесс "на рельсы". По его словам, в этом нет никакой политики, потому что сам по себе процесс является очень сложным, требует координации многих элементов и прежде всего он требует вмешательства Украины.

"Вселенский информационный потоп"

Министр пояснил, что различные сообщения о начале обучения украинских военных на F-16 не соответствуют действительности.

"Мы с вами живем то что я называю "вселенский информационный потоп" и кто какую информацию хочет видеть, тот такую и находит. Учения не начинались. Было обещание начать обучение в июне от одной из стран, теперь они говорят, что они продолжают подготовку к началу обучения. Но у нас времени нет, мы максимально все ускоряем", - добавил Кулеба.

F-16 для Украины

Партнеры заявили о создании авиационной коалиции для передачи Украине современных истребителей, в частности F-16. Возглавляют коалицию Нидерланды и Дания, которые заявили о намерениях обучать украинских пилотов. Эти страны имеют специальные авиационные симуляторы.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что учения украинцев на F-16 начнутся в августе, а сами самолеты Украина сможет получить через шесть-семь месяцев.

Недавно Зеленский сказал, что графика тренировочных миссий украинских пилотов на американских истребителях F-16 еще нет. Некоторые партнеры с этим затягиваются.