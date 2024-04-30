График проведения НМТ в 2024 году. Как будет проходить и что следует знать выпускникам

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Что такое НМТ

До полномасштабного вторжения России в Украину украинские абитуриенты для поступления в высшие учебные заведения сдавали внешнее независимое оценивание. Однако с началом войны был введен Национальный мультипредметный тест.

НМТ – это компьютерный онлайн-тест, состоящий из четырех предметов, объединенных в 2 блока по 120 минут.

Как будет проходить НМТ и когда будет дополнительная сессия

В этом году будет две сессии по составлению НМТ – основная и дополнительная. Основная с 14 мая по 25 июня, дополнительная с 11 по 19 июля.

Зарегистрироваться на НМТ можно было до 11 апреля. Но с 10 по 15 мая продлится дополнительный период регистрации лиц для участия в дополнительной сессии НМТ.

Выпускников ждет четырехчасовой тест, состоящий из двух двухчасовых блоков. Между ними будет перерыв в 20 минут. В первом блоке будут задачи по украинскому языку и математике. А во втором – задачи по истории Украины и предмету по выбору участника.

Время выполнения заданий в пределах одного блока, 120 минут, будет подвижным. То есть, если поступающий выполнил задание по одному предмету быстрее, то сэкономленное время он может потратить на следующий. И наоборот, если задача по первому предмету выполнялась дольше запланированного, то на следующий предмет время сократится.

Однако это правило не действует на перерыв между блоками. Это значит, что если у поступающего получится сэкономить на решении задач в первые 120 минут, то у него не будет больше времени на следующие предметы.

Какие предметы будут сдавать в 2024 году

В рамках НМТ 2024 года поступающие будут обязаны составить три основных предмета:

украинский язык;

математика;

история Украины.

Кроме этих обязательных дисциплин, абитуриенты могут выбрать четвертый предмет по своему усмотрению. Вот список предметов по выбору:

украинская литература;

иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский);

биология;

география;

химия;

физика.

Четвертый предмет для НМТ необходимо выбрать при регистрации НМТ. Четвертый предмет считается универсальным, потому что позволит поступить на любую специальность.

Результаты НМТ

После того как будут выполнены все задания, каждый участник НМТ получит информацию о количестве тестовых баллов за каждый предметный блок. Во время конкурсного отбора будут использованы результаты выполнения каждого блока, которые будут переведены в рейтинговую шкалу 100-200 баллов.

Это значит, что после составления НМТ участник будет знать не только количество набранных им тестовых баллов, но сразу узнает свои результаты для поступления.

Проведение НМТ за границей

НМТ будет проходить в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений, так называемых временных экзаменационных центрах. Они будут созданы в тех населенных пунктах Украины, в которых будет разрешаться ситуация с безопасностью.

Кроме этого украинские выпускники смогут составить НМТ во многих других странах.

По состоянию на 3 апреля известно, что временные экзаменационные центры за рубежом будут созданы в 57 городах 32 стран . В частности, НМТ будет проходить в таких странах: Австрия, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Великобритания, Грузия, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия , Румыния, Словакия, США, Турция, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция.

Подробно ознакомиться с картой мест, где можно сдать НМТ за границей, можно со ссылкой. Но следует отметить, что за границей может быть ограничено количество мест для участников НМТ.

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