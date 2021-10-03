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Гради, танки, зенітні комплекси: бойовики стягнули військову техніку, порушивши домовленості

Автор: Наталья Скороход

Бойовики розміщують військову техніку на Донбасі, порушуючи домовленості. Десятки одиниць військової техніки окупантів помітили спостерігачі з організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 2 жовтня.

Спостерігачі зафіксували десятки одиниць військової техніки, які стягнули бойовики в порушення ліній відведення та поза виділеними місцями зберігання озброєння. Серед неї танки,"Гради", зенітні ракетні комплекси, гаубиці та міномети.

В порушення ліній відведення на полігоні поблизу н.п. Бугаївка бойовики розмістили 24 гаубиці, 6 протитанкових гармат і 2 реактивні системи залпового вогню "Град". Цю техніку помітив безпілотник ОБСЄ.

Також за лініями відводу, але поза виділених місць зберігання озброєння ОБСЄ зафіксувала 15 танків (Т-72Б - 1 од., Т-64Б - 9 од., невстановленого типу — 5 од.), 5 зенітних ракетних комплексів ("Стріла-10" - 4 од, "Оса" - 1 од.) і 3 міномета "Сани" 120-го калібру на вищезгаданому полігоні.

Крім того, безпілотник ОБСЄ засік 1 танк (Т-72Б) на території об'єкта поблизу житлового кварталу в непідконтрольному уряду Перевальську (Луганська область).

Нагадаємо, що бойовики обстріляли з мінометів Авлеевку. В результаті постраждали житлові будинки.

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Донбас