Игра с Трампом и мобилизация: зачем Путину "выборы" в РФ и что будет после них

Главное: Медийная ширма : "Выборы" в РФ являются чистой политтехнологией для имитации всеобщей поддержки режима и проверки на лояльность местных элит.

: "Выборы" в РФ являются чистой политтехнологией для имитации всеобщей поддержки режима и проверки на лояльность местных элит. Настоящий рубикон : Для Путина голосование – лишь временный предохранитель, после которого режим развяжет себе руки для непопулярных решений.

: Для Путина голосование – лишь временный предохранитель, после которого режим развяжет себе руки для непопулярных решений. Логика эскалации : Сочетание благоприятной погоды для наступления и искаженных докладов с фронта убеждает Кремль продолжать давление, а не идти на переговоры.

: Сочетание благоприятной погоды для наступления и искаженных докладов с фронта убеждает Кремль продолжать давление, а не идти на переговоры. Тень Вашингтона: Учитывая фактор Трампа и американские выборы, Путин может выбрать формат скрытой мобилизации вместо открытой, чтобы избежать лишнего социального напряжения.

"Выборы" в России давно превратились в фарс. Их результат известен заранее. Интрига лишь в том, какую цифру голосов за правящую партию "Единая Россия" Кремль "нарисует" по итогам голосования. Уже сейчас почти нет сомнений, что результат партии власти будет не меньше конституционного большинства.

Политический ландшафт России давно формируется в кабинетах Администрации президента. Лояльные Кремлю партии, желающие получить свой кусок коррупционной ренты, могут разве что договариваться вне "избирательного" процесса об уровне своего представительства в Думе. Реальная же оппозиция и вовсе устранена от парламента и принятия каких-либо решений.

Дополнительно подрывает легитимность "выборов" тот факт, что Россия будет проводить их и на оккупированных территориях Украины.

Для чего тогда в России регулярно проводят "голосование"? Такие кампании служат для Кремля скорей "инструментом публичной презентации" – объясняет РБК-Украина эксперт Института трансформации Северной Евразии Ирина Павленко.

"Эти "выборы" должны наглядно продемонстрировать всеобщий "одобрямс" и поддержку власти и всего ее курса – как внутриполитического и экономического, так и внешнеполитического. Главная задача – обеспечить, как говорили в советские времена, "единство партии с народом", – отмечает она.

Все, что не вписывается в этот сценарий, подлежит запрету. Яркий пример – недопуск к нынешним "выборам" формально оппозиционной партии "Яблоко". Де-факто поддерживая Кремль в большинстве сфер, на определенном этапе партия стала центром сплочения всех, кто выступает против войны.

Верховный суд РФ 10 августа отменил регистрацию федерального списка "Яблока". Формальными основаниями стали якобы мелкие нарушения: иностранное финансирование на небольшую сумму, использование заблокированных в России соцсетей и плагиат.

Кроме того, на этих "выборах" у Кремля есть еще две побочные цели. Во-первых, это опосредованный сбор информации о реальных общественных настроениях, ведь в Москве все-таки опасаются внутренней дестабилизации.

"Другой момент – это тестирование эффективности местных губернаторов и региональных чиновников: как они все смогут организовать. Это их экзамен, и они его проходят для того, чтобы дальше двигаться в системе управления", – добавляет Павленко.

Следовательно, "голосование" в Госдуму служит лишь временным предохранителем. Для Путина и его окружения это своего рода рубекон, после перехода которого у режима уже не будет причин сдерживать себя от радикальных действий.

Вперед к мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский еще 22 августа, ссылаясь на данные разведки, сообщил, что после проведения "выборов" в Государственную думу Россия объявит новую волну мобилизации.

"Их желание сегодня – 300 тысяч дополнительно на 26-й год, плюс еще на 27-й. Цель была – полмиллиона", – заявил Зеленский.

Как подчеркивает в комментарии РБК-Украина военнослужащий, политический консультант Александр Антонюк, РФ уже создала первичную базу для призыва – полноценно заработал электронный реестр резервистов, обновлены данные воинского учета. Кроме того, усилены средства принуждения.

Фото: Как Россия подготовила новую волну мобилизации (инфографика РБК-Украина)

Заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий 18 августа в интервью РБК-Украина сообщил, что на поле боя нет никаких признаков, указывающих на готовность России прекратить огонь и начать нормальные переговоры.

"Путин хочет достичь тех целей, которые он поставил перед собой – это, прежде всего, Донецкая и Луганская области. В планах их генерального штаба завершить захват Донецкой области до конца этого года", – отметил Скибицкий.

Сейчас же продолжению эскалации со стороны России способствует сразу ряд объективных факторов, говорит Антонюк. Пока сохраняется благоприятная погода и держится "зеленка" (листва на деревьях), проводить наступательные операции и укрываться от БПЛА значительно проще, чем во время осенней распутицы или зимой. Поэтому останавливать давление командованию РФ невыгодно.

"Сейчас в Кремле убеждены, что у них все идет по плану, а генеральный штаб РФ рапортует о продвижении. Они рассчитывают, что украинский фронт посыплется. Учитывая, что параллельно они работают гибридными инструментами в Европе и США, соответственно, останавливаться у них причин нет", – добавляет Антонюк.

О долгосрочных расчетах Кремля свидетельствует и то, что гражданские предприятия, в частности в особой экономической зоне "Алабуга", где производят печально известные "Шахеды", заключают контракты с сотрудниками сразу до 2030 года.

И главное – очевидно, реальное положение дел на фронте и то, о чем докладывают Путину, не совпадают. Из последнего – 11 сентября российский диктатор объявил о захвате Святогорска в Донецкой области, хотя город полностью контролируют Силы обороны Украины. Это создает у Путина иллюзию того, что в ближайшее время Украину все-таки можно дожать.

Пределы возможного

Существует и другой сценарий – не столько альтернативный, сколько производный от первого. Его в интервью Axios 7 сентября очертил президент Владимир Зеленский.

Признавая, что Путин рассчитывает на еще одну тяжелую зиму, чтобы ослабить Украину, президент Украины отметил, что Путин "нуждается в Трампе" и не хочет настраивать против себя президента США накануне промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре. На вопрос, может ли Путин захотеть подарить Трампу победу перед "выборами", Зеленский ответил: "Да".

С этой точки зрения Кремлю не нужна открытая и явная мобилизация, на которую сразу обратил бы внимание президент США. Кроме того, хотя в Кремле настроены на продолжение войны, там все же учитывают фактор социального напряжения.

"Если мобилизация и будет происходить, то она будет скрытой и размазанной в пространстве и времени. Власть будет всячески избегать масштабного объявления, используя добровольно-принудительные схемы", – не исключает Ирина Павленко.

Александр Антонюк также склонен считать, что мобилизация в РФ продолжится на нынешнем уровне, с несколькими усиленным давлением на население.

Как ни странно, этому способствуют и украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам, и особенно по маркетплейсам, которые были источником заработка для десятков, если не сотен тысяч россиян. Помимо ущерба российской экономике, это увеличивает количество тех, кто рассматривает присоединение к армии РФ сугубо с материальной точки зрения.

"Когда человеку нечем платить кредит, есть долги и давление коллекторов или налоговой, единственным вариантом для многих становится – зарабатывать деньги на войне", – объясняет Антонюк.

На коррекцию такого сценария и переход к открытой мобилизации, по словам Павленко, может повлиять резкое ухудшение ситуации на фронте, как это было осенью 2022 года после украинского наступления в Харьковской области.

Другой фактор – падение количества новых контрактов, вызванное экономическими трудностями российских регионов, неспособных обеспечить военным необходимый уровень выплат.

Но даже если Путин в угоду Трампу пойдет на временную паузу в обстрелах Украины, до начала ноября (когда, собственно, и пройдут американские выборы) не так много времени. Тем более, практика предыдущих договоренностей с РФ свидетельствует, что Кремль научился использовать их для накопления дронов и ракет, чтобы потом с новой силой ударить по Украине.

К тому же есть все основания полагать, что после своих выборов у Трампа резко уменьшится желание педалировать переговоры между Россией и Украиной.

В итоге вся эта спектакль с "выборами" нужна Кремлю лишь для того, чтобы под ее прикрытием легитимировать решения, которые окончательно погрузят Россию в затяжную войну.

Вопрос – ответ (FAQ):

– Когда в России начинаются "выборы" в Государственную думу?

– Голосование на "выборах" в Госдуму РФ стартует сегодня, 18 сентября. Все избирательные процедуры проходят в строго контролируемых Кремлем условиях и охватывают в том числе временно оккупированные территории Украины.

– Зачем Путину проводить "выборы", если их результат известен заранее?

– Кремль использует эти "выборы" как медийный проект для демонстрации якобы полной поддержки власти обществом. Кроме того, это способ проверить лояльность региональных чиновников и завуалированно собрать данные о реальных настроениях в РФ.

– Когда ожидать новую волну мобилизации в России?

– По данным украинской разведки, Россия готовит объявление очередной волны призыва сразу после завершения "выборов". Основная цель российского командования — дополнительно привлечь в армию 300 тысяч человек только в этом году.

– Может ли Путин пойти на временное прекращение огня в Украине?

– Временная пауза в ударах возможна, если Кремль решит поддыграть Дональду Трампу перед ноябрьскими выборами в Конгресс США. Однако на поле боя нет признаков готовности РФ к реальным переговорам, а любой перерыв Москва использует для накопления ракет и дронов.