"Игра как у Путина": эксперт о реальной роли Трампа в войне РФ против Украины

"Во-первых, надо очень внимательно читать комментарии, относительно того, что говорит Трамп. Трамп не выходит из переговоров. Мы должны это понимать, потому что очень много хайповых заголовков. Трамп пишет - нет, никуда он не выходит. И не собирается он выходить", - отметил Клочок.

По словам эксперта, даже если обе палаты Конгресса проголосуют за санкции, финальное решение остается за Трампом. Он может не подписать соответствующий документ, но это будет иметь политические последствия.

Кроме того, эксперт напомнил, что государственный секретарь США Марко Рубио накануне телефонного разговора между Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что США сообщили России о невозможности контролировать процесс введения санкций.

Он также отметил, что хоть Трамп и имеет влияние на республиканцев в Конгрессе, не все из них поддерживают его подход. В частности, есть те, кто последовательно выступает за жесткие санкции против Москвы из-за ее нежелания соглашаться на прекращение огня. В этом контексте упомянут и визит американского сенатора Линдси Грема в Стамбул, который эксперт считает "фактической угрозой" России.

"Трамп, знаете, играет такую же игру, как и Путин. Мы прекрасно понимаем, что Путин водит Трампа за нос, а Трамп - Путина. Если кто-то думает, что это не так, я поспешу вас разочаровать", - добавил он.

По мнению эксперта, при желании Трамп мог бы уже выйти из переговоров, ведь никаких формальных решений Конгресса о его посредничестве не существует. Это чисто его инициатива, которую в США не критикуют и в целом поддерживают.

Заявления Трампа о возможном выходе из процесса эксперт расценивает как сигнал к Европе: "Это действительно такой привет Европе, которая сидит и ждет - а что же сделает Трамп?"

В то же время он подчеркнул: пока внимание ЕС приковано к действиям Трампа, остается открытым вопрос - что сделала сама Европа для завершения войны.