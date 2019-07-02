ГПУ затримає Клюєва, якщо він повернеться в Україну, - Горбатюк

Колишнього главу Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва затримають у разі повернення в Україну, оскільки він знаходиться у розшуку. Про це заявив начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк, передає РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За словами Горбатюка, "є постанова про затримання і доставку в суд".

Крім того, Горбатюк додав, що ще у травні цього року Клюєв вказував свою офіційну адресу у населеному пункті Шульгіно Одінцовського району Москви для листування зі слідством.

"Слідчі направляли документи за різними адресами, у тому числі і в Донецьк через міжнародну кур'єрську пошту. І ці документи поверталися з-за того, що Клюєв там не проживає", - сказав Горбатюк.

Нагадаємо, у вівторок, 2 липня, Центральна виборча комісія зареєструвала Андрія Клюєва кандидатом на вибори у Верховну раду. Клюєв балотується по мажоритарному округу №46 (м. Бахмут, Донецька область). Кандидатом в нардепи його висунула Ліберальна партія України.

Відзначимо, що в 2018 році Суд Європейського союзу скасував рішення Ради ЄС про санкциях, які були введені проти українського депутата Сергія Клюєва у березні 2017 року.