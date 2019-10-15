ГПУ порушила три кримінальні справи за фактами розкрадання в оборонній сфері

Генеральна прокуратура України (ГПУ) почала три кримінальні провадження за фактами розкрадання бюджетних коштів в оборонній галузі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГПУ.

Повідомляється, що справи відкриті за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем вчинені в особливо великих розмірах) у злочинах в оборонній сфері.

Зокрема, 15 жовтня зареєстровано кримінальне провадження за фактом розкрадання колишніми високопоставленими особами спільно з посадовими особами підприємств оборонного комплексу бюджетних коштів при виконанні державного оборонного замовлення по виготовленню 152-міліметрових боєприпасів для артилерійської системи "Гіацинт".

Також, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом незаконного використання бюджетних коштів при виготовленні міномета "Верба" калібру 82-мм і розпочато досудове розслідування за фактом закупівлі бронемашин Oncilla польської компанії Mista за завищеними цінами.

Проведення досудового розслідування доручено Національному антикорупційному бюро України.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів в особливо великому розмірі при закупівлі палива для Міністерства оборони України на загальну суму понад 58 млн гривень.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Сумській області викрили чиновників у розкраданні бюджетних коштів на постачанні озброєнь.