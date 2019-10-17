У ГПУ створили департамент з розслідування катувань

У Генеральній прокуратурі України створили Департамент процесуального керівництва у кримінальних справах про катування та інші серйозні порушення прав з боку правоохоронних органів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генпрокуратуру.

Повідомляється, що раніше генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в ГПУ відповідного департаменту, до складу якого будуть входити чотири відділи. Сьогодні керівником відділу призначили Юрія Бєлоусова.

"Діяльність департаменту буде зосереджена на процесуальному керівництві у процесах про злочини, пов'язаних з грубими порушеннями прав людини на етапі досудового розслідування, таких як тортури, перевищення влади і службових повноважень, пов'язаних із застосуванням насильства, незаконними затриманнями і тому подібне", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань веде більше тисячі кримінальних справ за насильство з боку правоохоронців. За словами директора ДБР Романа Труби, 55 справ розслідуються за фактами катувань.