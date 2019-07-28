ГПУ погодить підозри суддям Окружного адмінсуду

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що 31 липня він повернеться до роботи і вирішить, чи підписувати чи ні підозри суддям Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), де нещодавно пройшли обшуки. Про це повідомляє "Громадське".

Луценко заявив: Приїду в середу прийму об'єктивне рішення.

Також генпрокурор спростував слова керівника управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка, який заявив, що хотів зустрітися з Луценком для отримання дозволу на проведення більшої кількості обшуків у цій справі, чим у підсумку отримали слідчі.

Нагадаємо, раніше Горбатюк заявив, що керівництво Генеральної прокуратури України досі не підписало підозри суддям Окружного адміністративного суду Києва, де нещодавно були проведені обшуки.

зокрема, Горбатюк додав, що попередні заступники генерального прокурора Юрія Луценка "не підписали жодної підозри суддям", які подавалися управлінням спецрозслідувань, зокрема щодо справ пов'язаних із Майданом.

Як відомо, 26 липня детективи Національного антикорупційного бюро України провели ряд обшуків в Окружному адміністративному суді Києва, в тому числі в кабінеті голови суду Павла Вовка. У НАБУ відзначили, що обшуки проходили по справі можливого вчинення кримінальних правопорушень головою і окремими суддями ОАСК.