ГПУ та СБУ просять порушити справу проти чиновників Міграційної служби та ДК "Україна"

Проти діючих і колишніх керівників Державної міграційної служби України та державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" адвокати просять порушити кримінальну справу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsOne.

Як повідомляє прес-служба адвокатського об'єднання, адвокатської компанії "Котул, Вершигора, Павловський і Партнери", "до ГПУ звернулися з проханням порушити кримінальні справи за статтями "Нанесення збитків державі в особливо великих розмірах", "відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом" та "створення організованої злочинної групи", а в СБУ - за "розголошення державної таємниці". Зміст двох заяв із зазначенням фактів і документів налічує майже 100 сторінок.

Зокрема, юристи посилаються на численні журналістські розслідування, в яких стверджується, що в період 2013-2019 років було виведено за кордон орієнтовно 3 млрд грн, чим завдано державі збитків.

В поданих заявах фігурують прізвища діючого керівника поліграфкомбінату "Україна" Юрія Онищенка, екс-директора комбінату Максима Степанова та чинного голови ДМС України Максима Соколюка.

Як стверджують юристи, ці особи "виконували доручення першого віце-прем'єр-міністра України Сергія Арбузова та міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка щодо знищення вітчизняної індустрії з виготовлення ідентифікаційних документів ..., з метою створення умов для викрадення з цієї індустрії державних коштів, розробили схеми виведення грошей через компанії-посередники".

"Вважаємо за необхідне звернутися до Генеральної прокуратури України з заявою про скоєння низки злочинів, пов'язаних з масштабним виведенням коштів за межі країни, у тому числі із застосуванням незаконних схем і механізмів, згідно ст. 7 Закону України "Про основи національної безпеки України ", можуть представляти загрозу національним інтересам і національній безпеці держави", - повідомляють адвокати.

"В 2014 році керівники Поліграфкомбінату "Україна" в особі директора Максима Степанова та його заступника Максима Соколюка розробили схему злочинного виведення коштів через ТОВ "Універсальні інформаційні технології" (ТОВ "Уніта") шляхом сплати роялті за використання в безконтактному електронному носії комп'ютерної програми (Операційної системи) "Національна операційна система" ("NOS") Ця комп'ютерна програма, правовласником якого є ТОВ "Уніта" (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 55437 осіб від 26.06.2014), використовується при персоналізації документів для внесення інформації про особу на безконтактний електронний носій", - йдеться в заяві.

Такими діями посадовці поставили країну в залежність від комерційної структури - ТОВ "Уніта" і поклали великий грошовий тягар у вигляді виплати роялті вказаної комерційної структури на громадян України. Крім цього "для незаконного отримання та подальшого відмивання державних коштів в особливо великих розмірах, були організовані поставки захисних елементів, виробництва компанії SURYS (Франція) через естонську компанію-посередника FEATURE OU, яку пов'язують з сім'єю Максима Степанова. Як стверджується в заяві СБУ, зазначені елементи є державною таємницею.

Юристи просять СБУ та ГПУ "повідомити, чи вживалися правоохоронними органами України заходи щодо реєстрації, фіксації та припинення незаконної діяльності групи вищевказаних осіб ". Якщо такі заходи не вживалися, то просять "терміново зареєструвати в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відповідні кримінальні провадження за вказаними фактами".