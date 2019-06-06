У ГПУ розповіли подробиці справи Ющенка

Колишній президент Віктор Ющенко цього тижня особисто прибув до Генеральної прокуратури та отримав повідомлення про підозру у заволодінні державним майном. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив начальник другого слідчого управління спеціальних розслідувань ГПУ Андрій Радіонов.

Прокурор розповів, що Ющенку повідомлено про підозру за частиною ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України. Спочатку 24 травня повідомлення про підозру було відправлено поштою, а потім - особисто.

"Він викликався до Генпрокуратури в порядку, передбаченому статтею 278 КПК, для вручення повідомлення про підозру. Вручено підозру на цьому тижні", - розповів Радіонов.

Прокурор також підтвердив, що у підозрі йдеться про те, Ющенко, діючи за попередньою змовою з групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів державним майном урочища Межигір’я вартістю 540 млн грн.

"Ющенко допитувався (як свідок у справі, - ред.). Кількість зараз не наведу. Однозначно допитувався. Допитувався практично весь керівний склад НАК "Надра України", Державного управління справами, Адміністрації президента, Кабінету міністрів. Практично весь керівний склад, окрім тих, хто перебуває у розшуку. Наприклад, Едуарда Ставицького і Віктора Януковича ми не могли допитати", - додав він.

За його словами, у цій справі ГПУ повідомила про підозру вже понад 5 особам, серед яких є колишні державні службовці.

"Чи були ще інші особи, які притягнуті в рамках цієї справи до відповідальності. Звісно, там і колишній керівник Мінекології Ставицький, і керівник Державного управління справами Ігор Тарасюк. В рамках цього ж провадження повідомлено про підозру і колишньому президенту Віктору Януковичу. Так само Олександру Януковичу, і ще ряду осіб, причетність яких була встановлена в ході слідства… Більше 5 точно", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна Генеральна прокуратура повідомила про підозру третьому президенту України Віктору Ющенку у рамках розслідування справи щодо виведення резиденції Межигір'я із державної власності у 2007 році.

Нагадаємо, нещодавно Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) визначило управителя "Межигір'я". Зокрема, тендерний комітет агентства на засіданні проголосував за ТОВ "Скомпані". Зазначимо, цю компанію пов'язують з Олексієм Вороненком - колишнім кандидатом у депутати і помічником нардепа Євгена Мураєва.