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У ГПУ назвали терміни передачі справи Ющенка до суду

Новини » Політика    06.06.2019 - 12:00
У ГПУ назвали терміни передачі справи Ющенка до суду
Фото: Віктор Ющенко (з відкритих джерел)

Наразі невідомо чи зможуть розглянути цю справу у Печерському суді міста Києва

Справу щодо заволодіння державним майном третім президентом України Віктором Ющенком мають передати до суду впродовж двох місяців. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив начальник другого слідчого управління спеціальних розслідувань ГПУ Андрій Радіонов.

За його словами, справа повина якнайшвидше предстати перед судом.

"Ми намагатимемось у двохмісячний термін завершити розслідування і скерувати обвинувальний акт до суду", - розповів Радіонов.

Прокурор пояснив, що наразі невідомо чи зможуть розглянути цю справу у Печерському суді міста Києва. Адже більшість суддів цього суду вже задіяні у цьому процесі. Підсудність провадження визначатиме Апеляційний суд.

"Ми маємо скерувати (обвинувальний акт, - ред.) за місцем знаходження органу розслідування - в Печерський районний суд Києва. Нюанс в тому, що багато суддів розглядали наші клопотання в рамках цього розслідування. В такому випадку, вони вже не зможуть бути суддями в цьому процесі. Якщо в Печерському суді не буде суддів, що не розглядали клопотання в рамках цього провадження, справа буде направлена в Апеляційний суд, який і визначить підсудність провадження", - додав він.

Нагадаємо, Ющенка підозрюють в заволодінні державним майном. Зокрема, зазначається, що він заволодів державним майном урочища Межигір’я вартістю 540 млн грн.

Про підозру третьому президенту повідомила сьогодні вночі Генеральна прокуратура України. Підозру було направлено поштою.

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