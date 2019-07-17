ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ГПУ працює над новими підозрами у справі MH17, - Луценко

Новини » Політика    17.07.2019 - 12:38
ГПУ працює над новими підозрами у справі MH17, - Луценко
Фото: катастрофа рейсу MH17 (flickr.com jeroenakkermans)

Раніше СБУ оголосила підозру 4 причетним до катастрофи

Генеральна прокуратура України (ГПУ) працює над новими підозрами для причетних до катастрофи малайзійського рейсу MH17 в 2014 році на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генпрокурора Юрія Луценка у Facebook.

Як повідомив Луценко, наразі слідчими Служби безпеки України під процесуальним керівництвом ГПУ було повідомлено про підозру чотирьом причетним до знищення літака MH17.

"Слідчі ГСУ СБУ під процесуальним керівництвом Генпрокуратури склали повідомлення про підозру чотирьом особам у кримінальному провадженні, зареєстрованому 17 липня 2014 року за фактом збиття пасажирського літака "Боїнг-777" (злочин, передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України), а 19 червня 2019 року JIT оприлюднила імена трьох громадян Росії і одного українця", - йдеться в заяві.

ГПУ працює над новими підозрами у справі MH17, - Луценко

Крім того, Луценко наголосив, що зараз Генпрокуратура працює над новими підозрами для причетних до катастрофи малайзійського літака на Донбасі.

"Судовий процес стосовно підозрюваних у катастрофі малайзійського "Boeing-777" рейсу MH17 розпочнеться 9 березня 2020 року в Гаазі. Ми працюємо над новими підозрами кремлівським злочинцям", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України підвела підсумки 5-річного слідства у справі знищення літака рейсу MH17. За даними СБУ, в продовж 5 років слідство передало ряд доказів Міжнародній слідчій групі, зокрема - дані більше 150 осіб, які причетні до транспортування БУК-М та знищення літака.

ЄС закликав Росію визнати відповідальність в катастрофі MH17 В Нідерландах відбудеться конференція щодо катастрофи MH17
Новини України MH17МН17ГПУподозрение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся