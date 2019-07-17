ГПУ працює над новими підозрами у справі MH17, - Луценко

Фото: катастрофа рейсу MH17 (flickr.com jeroenakkermans)

Раніше СБУ оголосила підозру 4 причетним до катастрофи

Генеральна прокуратура України (ГПУ) працює над новими підозрами для причетних до катастрофи малайзійського рейсу MH17 в 2014 році на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генпрокурора Юрія Луценка у Facebook.

Як повідомив Луценко, наразі слідчими Служби безпеки України під процесуальним керівництвом ГПУ було повідомлено про підозру чотирьом причетним до знищення літака MH17.

"Слідчі ГСУ СБУ під процесуальним керівництвом Генпрокуратури склали повідомлення про підозру чотирьом особам у кримінальному провадженні, зареєстрованому 17 липня 2014 року за фактом збиття пасажирського літака "Боїнг-777" (злочин, передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України), а 19 червня 2019 року JIT оприлюднила імена трьох громадян Росії і одного українця", - йдеться в заяві.

Крім того, Луценко наголосив, що зараз Генпрокуратура працює над новими підозрами для причетних до катастрофи малайзійського літака на Донбасі.

"Судовий процес стосовно підозрюваних у катастрофі малайзійського "Boeing-777" рейсу MH17 розпочнеться 9 березня 2020 року в Гаазі. Ми працюємо над новими підозрами кремлівським злочинцям", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України підвела підсумки 5-річного слідства у справі знищення літака рейсу MH17. За даними СБУ, в продовж 5 років слідство передало ряд доказів Міжнародній слідчій групі, зокрема - дані більше 150 осіб, які причетні до транспортування БУК-М та знищення літака.