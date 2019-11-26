ГПУ представила офіційні результати другого етапу атестації прокурорів

За офіційними результатами другого етапу переатестації прокурорів Генеральної прокуратури України (ГПУ) до третього етапу були допущені більше 96% прокурорів. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Як розповіли в ГПУ, тестування на загальні здібності та навички успішно здали 769 прокурорів. Вони набрали 93 і більше балів. 24 прокурора не здали тестування, ще 2 не з'явились на іспит.

Прокурори, які успішно пройшли другий етап атестації, повинні будуть провести співбесіду з перевіркою на доброчесність і виконати практичне вправу. Рішення про проходження чи не проходження атестації буде прийматися кадровою комісією.

Раніше РБК-Україна писало, що другий етап атестації прокурорів завершився 8 листопада. За попередніми даними, тоді необхідні 93 і більше балів набрали 749 прокурорів.

Також повідомлялося, що на першому етапі переатестації 193 прокурора не пройшли тестування, 95 не з'явилися. Таким чином до другого етапу були допущені 73,4% прокурорів. Перший етап складався з анонімного тестування на знання та вміння в застосуванні закону.