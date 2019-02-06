ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ГПУ подала чергове клопотання про арешт майна Захарченка

Новини » Політика    06.02.2019 - 19:06
ГПУ подала чергове клопотання про арешт майна Захарченка
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

2 лютого Печерський районний суд Києва скасував арешт на майно Захарченка

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що ГПУ подала чергове клопотання про арешт майна екс-глави Міністерства внутрішніх справ Віталія Захарченка. Про це Луценко повідомив журналістам після засідання комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, 2 лютого Печерський районний суд Києва скасував арешт, накладений на майно нідерландської компанії "Фонд Адміністративне бюро LVV" в рамках провадження про незаконне збагачення і відмивання грошей екс-міністром МВС Віталієм Захарченко. Рішення ухвалив суддя В. А. Писанець.

"Стосовно Захарченка, тут дійсно маємо справу з однією з офшорних компаній Захарченка. Вчора ми подали чергове клопотання про арешт цього майна. Я не сумніваюсь, що рано чи пізно воно буде арештовано. Є у компанії і власність на території неокупованій", - сказав Луценко.

РБК-Україна повідомляло, що екс-міністра МВС Захарченка підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень. Нещодавно Печерський районний суд Києва надав доступ Генеральній прокуратурі України (ГПУ) до документів "Смартбанку", через який проводились фінансову операції Захарченка та його оточення.

Юрій Луценко заявляв, що на майно екс-глави Міністерства внутрішніх справ Віталія Захарченка буде повторно накладено арешт. 

Луценко розповів про хід розслідування вбивства Гандзюк Генпрокурор анонсував передачу до суд справу 27 керівників податкових інспекцій
Новини України Юрій ЛуценкоВіталій ЗахарченкоГПУарешт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся