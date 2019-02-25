ГПУ передасть докази обстрілу Золотого до Гаазького суду

Українська сторона розцінила обстріл як порушення міжнародного права

Доказательства обстрела Золотого Луганской области передадут в Международный уголовный суд в Гааге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Сообщается, что утром 24 февраля боевики из артиллерии обстреляли Золотое. В ходе осмотра места обстрела украинская сторона установила, что разрушены и повреждены 6 жилых домов, 4 хозяйственные постройки и 2 транспортных средства. По данным следствия, обстрел велся снарядами калибра 152 мм из оккупированного Первомайска.

"Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления. Полученные доказательства нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией норм международного права будут переданы в Международный уголовный суд", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне операции Объединенных сил (ООС) в ходе боевых действий 24 февраля погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.

Кроме того, вчера утром боевики обстреляли украинских военных возле 6 населенных пунктов.