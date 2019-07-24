ГПУ зупинила розслідування проти Мангера і Левіна

Генеральна прокуратура України (ГПУ) зупинила досудове розслідування проти підозрюваних в організації вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк - Владислава Мангера і Олексія Левіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Следствие.Инфо".

Як повідомляється, Генпрокуратура зупинила наслідок 16 липня.

Адвокати Мангера хочуть оскаржити це рішення. У той час як сторона потерпілих вважає, що підозрювані можуть назавжди уникнути відповідальності.

Згідно з постановою, ГПУ виділила підозрюваних в одне виробництво і зупинила його за те, що один з них, Олексій Левін, знаходиться в розшуку. І до нього поки немає можливості проводити слідчі дії в Україні. Рішення було прийнято на підставі статті 280 Кримінального кодексу - "у зв'язку з оголошенням його в розшук і наявної необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва".

Адвокати Мангера заявили, що будуть вимагати, щоб розслідування зупинили тільки проти Олексія Левіна, а проти Мангера - передали матеріали в суд або закрили виробництво.

Зазначимо, Олексій Левін, більш відомий у кримінальному світі на прізвисько "Москаль-молодший", вважається одним з ключових організаторів вбивства радника мера Херсона і громадської активістки Катерини Гандзюк. Левін покинув Україну 19 серпня минулого року і до цих пір ховається від слідства, у зв'язку з чим він оголошений у міжнародний розшук.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Служба безпеки України підозрює, що найближчі родичі Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк, фінансують Олексія Левіна, поки той ховається за кордоном.

Крім того, головуюча суддя Шевченківського районного суду Києва Тетяна Притула прийняв рішення про пом'якшення запобіжного заходу Владиславу Мангеру, підозрюваного в замовленні нападу на активістку Катерину Гандзюк. Так, Мангеру дозволили пересуватися в межах Херсонської області без дозволу слідства.