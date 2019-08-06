У ГПУ схвалили підозри Гонтарєвої і Філатову

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що його заступник визнав достатніми докази для оголошення підозр колишньої глави Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарєва і колишньому заступнику глави Адміністрації президента Олексію Філатову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГПУ.

За його словами, старшим прокурором справи був призначений його заступник Сергій Кізь.

"Всі ці справи були передані в інше управління, були проаналізовані, старшим групи прокурорів був назнаен тепер вже мій заступник Сергій Миколайович Кізь, і Кулик та його команда показували всі докази, які, на його думку, свідчать про можливість підписання підозри", - заявив Луценко.

Генпрокурор зазначив, що підозра отримає чоловік, який безпосередньо ставив свій підпис на документах брокерського характеру.

"Кізь вбачає достатність доказів, зібраних групою Кулика. Тому підозра отримає чоловік, який безпосередньо ставив свій підпис на документах брокерського характеру, пан Стеценко, заступник групи ICU, Гонтарєва як керівник ICU, і пан Філатов як адвокат, який обслуговував цю угоду", - сказав він.

За словами Луценка, якщо підозра буде доповнено всіма необхідними доказами, справу буде передано в суд.

Відзначимо, за версією слідства, брокерська фірма ICU була задіяна в операції між державним "Аграрним фондом" і "Брокбізнесбанком" олігарха Сергія Курченко, в результаті чого були розкрадені гроші "Аграрного фонду".

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України знову викликала на допит оточення п'ятого президента Петра Порошенка - Валерію Гонтареву і Олексія Філатова.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що , в кінці квітня Генпрокуратура вже викликала кожного з екс-чиновників як підозрюваного.