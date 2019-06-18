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ГПУ оголосила в розшук одного з командирів "Беркута" за розгін акції в 2013

Новини » Суспільство    18.06.2019 - 12:11
ГПУ оголосила в розшук одного з командирів "Беркута" за розгін акції в 2013
Фото: протести у Києві (twitter.com zn_ua)

Командиру полку міліції "Беркут" повідомлено про підозру

Управлінням спеціальних розслідувань ГПУ притягнуто до кримінальної відповідальності командира ПМОП "Беркут" при ГУ МВС України в м. Києві за перевищення влади під час протестів щодо припинення забудови архітектурної пам’ятки "Гостинного двору" в Києві у 2013 році. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Генеральної прокуратури України (ГПУ).

Зазначається, що правоохоронці 18 лютого 2013 року під час проведення громадянами мирної акції протесту щодо припинення забудови архітектурної пам’ятки "Гостинного двору" в Києві та недопущення перебудови її на торгівельно-розважальний комплекс, застосували силу до учасників акції протесту та інших перехожих громадян. Тоді вони затримали 40 осіб, у тому числі 2 народних депутати України. 11 громадянам правоохоронці заподіяли тілесні ушкодження.

"Командиру полку міліції "Беркут", його заступнику та начальнику відділу охорони громадської безпеки райуправління поліції у передбачений законом спосіб повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 346, ч. 1 ст. 351, ст. 340 КК України", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з переховуванням підозрюваних від слідства, їх оголошено в розшук.

Нагадаємо, начальник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що під час проведення окремих слідчих експериментів правоохоронцям вдалось отримати додаткові докази у справах щодо злочинів на Майдані. Горбатюк повідомляв, що слідчі експерименти на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві у справах Майдану частково завершені.

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