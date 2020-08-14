У ГПУ пояснили, чому Венедіктова не поїхала до Лукашенка у справі "вагнерівців"

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова не поїхала до Мінська, щоб обговорити питання видачі затриманих бойовиків ПВК "Вагнер". Білоруська сторона поки не відправляла офіційного запрошення.

Про це заявили в Офісі генпрокурора, повідомляє "Радіо Свобода".

В Офісі відзначили, що на цей час від білоруської сторони не надходило офіційного запрошення генеральному прокурору Ірині Венедиктовій про відвідування Білорусі з метою обговорення питання про видачу осіб, що брали активну участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей у складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом затримали 33 бойовиків ПВК "Вагнера", які, за даними білоруських правоохоронців, приїхали в країну для дестабілізації ситуації перед виборами президента.

Пізніше стало відомо, що частина з них воювала на Донбасі у складі бойовиків.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що затриманих бойовиків не видадуть Україні, поки не буде доведена їхня провина в конкретних злочинах.