ГПУ і Нацполіція залякують бізнес в інтересах конкурентів, - "Галпідшипник"

Фото: Світлана Саєвич (з відкритих джерел)

Власниця підприємства звернулася до президента

Представники Генеральної прокуратури України та Головного слідчого управління Національної поліції тиснуть і залякують бізнес в інтересах конкурентів. Про це заявила власниця приватного підприємства "Торговий дім "Галпідшипник", яка вже чотири роки поспіль потерпає від незаконних дій харківських силовиків.

"Мій бізнес намагається знищити конкурент. І діє він руками державних служб. Я відчула в повному обсязі свавілля з боку поліції, а тепер ще й від Генеральної прокуратури", - зазначає у відеозверненні власниця підприємства "Торговий дім "Галпідшипник" Світлана Саєвич.

За її словами, в 2014 році до неї звернувся власник однієї конкуруючої харківської компанії "Ірбіс" Віктор Туринський, який хотів викупити її бізнес. Пропозицію було відхилено. Саєвич стверджує, що у відповідь вони отримали "маски-шоу", обшуки, звинувачення, вилучення документів і устаткування, підкидання фальшивих доказів з вигаданих злочинів.

"Представники Генеральної прокуратури України та Головного слідчого управління Національної поліції порушили проти ПП "ТД "Галпідшипник" кримінальні справи, які були свідомо сфабриковані з метою рейдерських дій в інтересах конкурентів компанії. За останні роки це вже четвертий інцидент, за яким представники різних силових структур усіх рівнів вигадують звинувачення щодо нашої компанії", - йдеться у відкритому зверненні власниці бізнесу Світлани Саєвич до президента.

Вона також додає: "Ми "пережили" "фінансування тероризму з метою повалення конституційного ладу" від Харківського управління СБУ, і "підробку контрафактної продукції" від Холодногірського відділу поліції. Обидві справи були повністю закриті за рішенням суду. Тепер чергові корупціонери в погонах звинувачують нас у "шахрайстві" та "зв'язках з окупаційною владою Криму".

На думку Саєвич, всі ці факти свідчать про прямий тиск і залякування з боку представників правоохоронних органів, які виконують злочинне замовлення тих, хто не готовий працювати на конкурентному полі з чесним ринковими правилами. Кожне з цих сфабрикованих справ в прямому сенсі вбиває успішне підприємство, дає роботу сотням українців.

Саме тому підприємець звернулася з відкритим листом до президента України Петра Порошенка з проханням про справедливий захист від "тиску корумпованих працівників" Міністерства внутрішніх справ і Генеральної прокуратури.

Відзначимо, що компанія "Торговий дім "Галпідшипник" є одним з провідних і стратегічних підприємств України, яке займається реалізацією підшипників по всій території країни і за її межами. Компанія працює в дев'яти областях України. Підприємство є першим в країні офіційним дистриб'ютором найбільших світових концернів-виробників підшипників.

Як повідомлялося раніше, ще в 2016 році працівники підприємства "Галпідшипник" вимагали припинити тиск на їх компанію з боку силовиків Харкова. 13 листопада 2018 представники всіх філій компанії ТД "Галпідшипник" зібралися у Києві під стінами Генпрокуратури із закликом до глави відомства Юрія Луценка втрутитися в ситуацію та зупинити свавілля з боку правоохоронних органів у зв'язку з постійним тиском і втручанням з їх боку в робочий процес.

Нагадаємо, наприкінці минулого року відомий бізнесмен, власник компанії Taryan Group Артур Мхітарян заявив про шантаж його бізнесу з боку Служби безпеки України.

ПП "Торговий дім "Галпідшипник" було засновано в 1992 році. Компанія має мережу регіональних офісів і складів у Львові, Києві, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Вінниці та Кропивницькому.