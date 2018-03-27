Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

ГПУ вивчає зв'язки Савченко із Медведчуком

НовиниНадзвичайні події    27.03.2018 - 00:12
Фото: Надія Савченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Генпрокуратури є питання щодо діяльності "Українського вибору"

Генеральна прокуратура вивчає можливі контакти Віктора Медведчука з головою організації "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном та депутатом Верховної Ради Надією Савченко. Про це повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко в ефірі "Свободи слова" на каналі ICTV.

"Прокуратура ліквідувала декілька російських угрупувань, які організовували політичну підривну діяльність в Україні. Центром таких дій, по багатьом джерелам, може бути партія "Український вибір" на чолі з Віктором Медведчуком. Ми вивчаємо зв'язок Надії Савченко із Віктором Медведчуком", - сказав Луценко.

Він підкреслив, що у Генпрокуратури є питання щодо діяльності "Українського вибору".

Нагадаємо, Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко та Володимир Рубан вступили у змову задля планування терактів з використанням тяжкої зброї влітку 2017 року.
 

Цього року до судів направлять справи щодо депутатів, з яких зняли недоторканість, - Луценко Експертиза підтвердила, що на доказах голоси Курченка та Саакашвілі, - Луценко
Теги публікації: Віктор Медведчук, Юрій Луценко, ГПУ, Надія Савченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Далі буде самосуд": юрист розповіла, чому влада покриває школяра- "нелюда"
Футболісти називають його другим татом: помер відомий український тренер
Експерти розповіли, в яких містах України живеться найкраще
"Нехай і моя частка там буде": 92-річна пенсіонерка стала Почесним волонтером України
On Top