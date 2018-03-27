ГПУ вивчає зв'язки Савченко із Медведчуком

У Генпрокуратури є питання щодо діяльності "Українського вибору"

Генеральна прокуратура вивчає можливі контакти Віктора Медведчука з головою організації "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном та депутатом Верховної Ради Надією Савченко. Про це повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко в ефірі "Свободи слова" на каналі ICTV.

"Прокуратура ліквідувала декілька російських угрупувань, які організовували політичну підривну діяльність в Україні. Центром таких дій, по багатьом джерелам, може бути партія "Український вибір" на чолі з Віктором Медведчуком. Ми вивчаємо зв'язок Надії Савченко із Віктором Медведчуком", - сказав Луценко.

Він підкреслив, що у Генпрокуратури є питання щодо діяльності "Українського вибору".

Нагадаємо, Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко та Володимир Рубан вступили у змову задля планування терактів з використанням тяжкої зброї влітку 2017 року.

