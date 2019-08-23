Державна прикордонна служба України (ДПСУ) скоротила кількість генеральських посад на 21%. Про це 23 серпня повідомив голова ДПСУ на колегії Міністерства внутрішніх справ Сергій Дайнеко, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Дайнеко заявив, що відомство вже визначило ряд гострих проблем, що вимагають першочергового рішення.

"Структурним змінам, які ми вже почали, передував системний аудит та аналіз реального стану справ у відомстві. Визначено ряд гострих проблем, які потребують першочергового вирішення. Зокрема, це невиправдано роздутий, малоефективний управлінський апарат, як на центральному, так і на регіональному рівнях. Це не тільки нераціональне, але й істотно демотивує персонал підрозділів, безпосередньо охороняють кордон", - сказав Дейнеко.

За його словами, в цьому напрямку головні акценти зроблено на скорочення посад в управлінських ланках, виключення дублювання функцій і структур, наближенні до європейських норм.

Він зазначив, що зараз з 15 існуючих департаментів в Адміністрації створено п'ять, кількість самостійних структурних підрозділів скорочено на третину, а кількість генеральських посад зменшено на 21%.

"На сьогодні маємо вісім регіональних управлінь. При цьому три з них були створені за останні два роки", - сказав керівник відомства.

Нагадаємо, у Верховній раді дев'ятого скликання пропонують скоротити кількість комітетів з 27 до 22.