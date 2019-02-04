ДПСУ опрацьовує варіанти посилення підрозділів в Азовському морі

Фото: Петро Цигикал (mvs.gov.ua)

Завданням ДПСУ є створення в Азовському і Чорному морях групування прикордонних кораблів

Державна прикордонна служба України опрацьовує варіанти посилення морських підрозділів в Азовському морі. Про це заявив голова ДПСУ Петро Цигикал, передає РБК-Україна з посиланням на 5 канал.

За його словами, одним з головних завдань ДПСУ є створення в Азовському і Чорному морях потужного і мобільного групування прикордонних кораблів.

"араз ми також опрацьовуємо можливі варіанти посилення наших морських підрозділів в Азовському морі. Ми вже провели поточний ремонт кількох наших кораблів та катерів, минулого року на службу заступили катери проекту UMC-1000 з покращеними ходовими характеристиками, проведено ремонт корабля "Донбас", але це лише початок. Наше завдання - створити в Азовському та Чорному морях потужне і мобільне угрупування прикордонних кораблів і катерів, які б могли оперативно та ефективно виконувати як правоохоронні функції, так і протидіяти військовим загрозам на початковому етапі збройного конфлікту. Тому намагаємося вишукувати можливості для реалізації цих амбітних завдань", - розповів глава ДПСУ.

Він додав, що за сприяння МВС вже ведуться переговори з французькими партнерами про закупівлю 22 сучасних патрульних кораблів. Цигикал підкреслив ще один важливий елемент - система контролю за надводною обстановкою. Крім того, зараз на узбережжі Азовського моря вже побудовано п'ять веж, які протягом року будуть оснащені сучасними засобами візуального та радіотехнічного контролю.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба України продовжує відслідковувати та документувати протиправну діяльність Росії в акваторії Азовського і Чорного морів.

За словами Цигикала, всі катери і кораблі українських прикордонників приведені в повну бойову готовність. За його словами, робота прикордонників була посилена після атаки Росії в Керченській протоці. Зокрема, з 1 грудня прикордонників ввели в штат управління Морської охорони, а раніше морські прикордонні загони входи до складу сухопутних регіональних управлінь.