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ДПСУ доповіла про ситуацію на кордоні з Білоруссю після заяви Лукашенка

Автор: РБК-Україна

ДПСУ заперечує отримання офіційного повідомлення від білоруських органів стосовно перекриття кордону. Також правоохоронний орган заперечує слова Лукашенка стосовно нелегального вивезення зброї з України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Відповідно до повідомлення, прикордонні наряди ДПСУ, які працюють на "зеленій ділянці" також не спостерігають змін в організації охорони кордону з боку Білорусії.

Варто відзначити, що Держприкордонслужба України та Держприкордонкомітет Білорусі регулярно опрацьовують спільні аналізи загроз та звіти. За підсумками минулого року, нелегальне транспортування зброї з нашої території через кордон - зменшились в 6,9 раза.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про рішення Олександра Лукашенка перекрити кордон Республіки Білорусь з Україною.

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