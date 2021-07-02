ДПСУ доповіла про ситуацію на кордоні з Білоруссю після заяви Лукашенка

ДПСУ заперечує отримання офіційного повідомлення від білоруських органів стосовно перекриття кордону. Також правоохоронний орган заперечує слова Лукашенка стосовно нелегального вивезення зброї з України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ .

Відповідно до повідомлення, прикордонні наряди ДПСУ, які працюють на "зеленій ділянці" також не спостерігають змін в організації охорони кордону з боку Білорусії.

Варто відзначити, що Держприкордонслужба України та Держприкордонкомітет Білорусі регулярно опрацьовують спільні аналізи загроз та звіти. За підсумками минулого року, нелегальне транспортування зброї з нашої території через кордон - зменшились в 6,9 раза.