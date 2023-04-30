Говорят об НЛО. В Москве дежурная паника из-за неизвестного объекта в небе

Жители Москвы в воскресенье, 20 апреля, заметили в небе неизвестный объект. Россияне пишут об НЛО.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.
"Очередной непознанный объект в небе возле высоток в районе "Москва-сити". Что это пока неизвестно. Кадрамы делятся подписчики", - сказано в сообщении.
На опубликованном видео можно заметить, что в небе над российской столицей летит объект треугольной формы.
Напомним, это далеко не первый подобный случай у россиян за последнее время. Так, российские пилоты самолетов несколько раз на этой неделе замечали под Москвой "неизвестные дроны", и это происходило недалеко от аэропортов. В частности, в "Домодедово".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.