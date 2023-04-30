Говорят об НЛО. В Москве дежурная паника из-за неизвестного объекта в небе

Жители Москвы в воскресенье, 20 апреля, заметили в небе неизвестный объект. Россияне пишут об НЛО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

"Очередной непознанный объект в небе возле высоток в районе "Москва-сити". Что это пока неизвестно. Кадрамы делятся подписчики", - сказано в сообщении.

На опубликованном видео можно заметить, что в небе над российской столицей летит объект треугольной формы.